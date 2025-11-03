ईसाई धर्म में 13 नंबर को अशुभ मानने की सबसे पुरानी जड़ों में से एक है अंतिम भोज. मेज पर 13 लोग थे, ईसा मसीह और उनके 12 प्रेषित. 13वें स्थान पर बैठे यहूदा इस्करियोती ने यीशु के साथ विश्वासघात किया था, जिस वजह से उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया.