Unlucky Number: दुनियाभर में फैली हुई है '13' नंबर की मिस्ट्री, इसे इतना अशुभ क्यों माना जाता है?
Unlucky Number: नंबर 13 को पूरी दुनिया में अशुभ माना जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों इस नंबर से लोग बचते हैं.
Unlucky Number: सदियों से नंबर 13 लोगों को भयभीत करता आया है. ऐसा कहा जाता है कि यह नंबर काफी ज्यादा अशुभ है. 13 नंबर से घबराने को ट्रिस्काइडेकाफोबिया के नाम से जाना जाता है. कुछ लोग इसे एक अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ लोग सक्रिय रूप से इससे बचते हैं. आइए जानते हैं नंबर 13 को अशुभ क्यों माना जाता है.
Published at : 03 Nov 2025 02:54 PM (IST)
