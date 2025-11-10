एक्सप्लोरर
भूकंप आने के बाद क्यों बढ़ जाता है सुनामी का खतरा, आखिर धरती के अंदर ऐसा क्या होता है?
Risk Of Tsunami After An Earthquake: धरती के भीतर भूकंप की टकराहट जब समुद्र के सीने को हिला देती है, तो उसकी प्रतिक्रिया होती है सुनामी. आइए जानें कि इस दौरान धरती के नीचे आखिर होता क्या है.
जब भूकंप से धरती कांपती है, तो उसका असर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहता है. कई बार यही कंपन समुद्र की गहराइयों को भी झकझोर देता है, और कुछ ही मिनटों में शांत दिखने वाला समुद्र मौत बनकर तटों की ओर बढ़ने लगता है. अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है जो भूकंप के तुरंत बाद सुनामी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है? धरती के भीतर होने वाली यह हलचल कैसे समुद्र के सीने में ऐसी ऊर्जा भर देती है जो पूरे तटीय इलाकों को निगल जाती है?
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 10 Nov 2025 12:32 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
भूकंप आने के बाद क्यों बढ़ जाता है सुनामी का खतरा, आखिर धरती के अंदर ऐसा क्या होता है?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इन देशों के पास है दुनिया के हर हिस्से में तबाही मचाने वाली मिसाइल, यूं ही नहीं कहे जाते सुपरपॉवर
जनरल नॉलेज
7 Photos
किन-किन मुस्लिम देशों में है शराब बनाने की फैक्ट्री? नाम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
7 Photos
नेपाल की लड़कियां सिर्फ इतनी-सी उम्र में बन जाती हैं मां, कितना है यहां का फर्टिलिटी रेट?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND vs SA टेस्ट सीरीज
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
भूकंप आने के बाद क्यों बढ़ जाता है सुनामी का खतरा, आखिर धरती के अंदर ऐसा क्या होता है?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इन देशों के पास है दुनिया के हर हिस्से में तबाही मचाने वाली मिसाइल, यूं ही नहीं कहे जाते सुपरपॉवर
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion