भूकंप आने के बाद क्यों बढ़ जाता है सुनामी का खतरा, आखिर धरती के अंदर ऐसा क्या होता है?

पृथ्वी जब कांपती है, तो उसका असर आसमान से लेकर समुद्र की गहराइयों तक पहुंच जाता है. भूकंप आने के बाद सुनामी का खतरा क्यों बढ़ जाता है, यह सवाल अक्सर तब उठता है जब किसी समुद्री तट पर लहरों का रौद्र रूप तबाही मचा देता है. दरअसल, इसका कारण धरती के नीचे मौजूद टेक्टॉनिक प्लेटों की हलचल है, जो पृथ्वी के स्थायित्व की असली कुंजी भी हैं और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी.