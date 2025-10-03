एक्सप्लोरर
आखिर क्यों खराब होती है डॉक्टरों की हैंड राइटिंग, इस देश में खराब लिखावट की वजह से हो गई थीं 7000 मौतें
Doctors Poor Handwriting: डॉक्टरों की हैंड राइटिंग सिर्फ खराब अक्षर नहीं, बल्कि यह मरीजों के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. एक देश में हुई हजारों मौतें खराब लिखावट की सच्चाई बताती हैं.
डॉक्टरों की हैंड राइटिंग यानी लिखावट का खराब होना सिर्फ एक आम जोक नहीं, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का कारण बन सकता है. दुनिया भर में कई बार इसने मरीजों के जीवन पर सीधे असर डाला है. डॉक्टरों की हैंड राइटिंग सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है. राइटिंग की वजह से हुई गलतियां दुनिया भर में जानलेवा साबित हुई हैं और भारत में भी इसके परिणाम कभी-कभी गंभीर रहे हैं. आइए जानें.
