कुछ फिल्मों की फ्रेंचाइजी ऐसी होती है जिसे फैंस देखते ही देखते हैं फिर चाहे वो अच्छी हो या खराब, 'अवतार' भी ऐसी ही फिल्म है. 2009 में आई इस फिल्म ने कमाल कर दिया था, फिर 2022 में अवतार: द वे ऑफ वॉटर आई, उसने भी कमाल किया और अब तीसरी बार पंडोरावासी वापस आए हैं लेकिन इस बार इस सीरीज की सबसे कमजोर फिल्म के साथ, लेकिन शायद ये इस फ्रेंचाइजी का कमाल है कि फैंस इसे देखेंगे ही देखेंगे .

कहानी

इस बार कहानी फिर से वही है, एक अलग प्लैनेट पर रहने वाले पंडोरा वासी खतरे में हैं और इस बार खतरा डबल है. इंसान यानी आकाशवासी तो पीछे पड़े ही हैं, एक नई प्रजाति भी उनकी दुश्मन है और वो हैं आग से खेलने वाले ऐश पीपल, इस लड़ाई में कौन जीतेगा यही इस फिल्म की कहानी है जो सबसे कमजोर है.

कैसी है फिल्म

ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, ऐसे विजुअल्स कम ही देखने को मिलते हैं, ऐसे VFX कम ही बनते हैं. ये फिल्म आपको जिस दुनिया में ले जाती है वो कमाल है. देखने में ये दुनिया गजब लगती है, एक एक किरदार कमाल दिखता है. स्क्रीन पर मैजिक होता है, लेकिन फिल्म की कहानी में दम नहीं. बार बार बस लड़ाई होती है, ऐसा लगता है सब रिपीट हो रहा. फिल्म तीन घंटे 17 मिनट की है और आपको थका देती है. आप सोचने लगते है कि भाई कब खत्म होगी. कुछ सीन आराम से कट सकते थे, इमोशन डालने के चक्कर में फिल्म खींच दी गई है और यही इस एक्सपीरियंस को खराब करता है. अगर ये फिल्म 2 घंटे की होती तो मास्टरपीस लगती, कुछ सीन वाकई में कमाल है लेकिन ऐसा पूरी फिल्म के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप इस सीरीज के फैन हैं तो जरूर देखिए.

एक्टिंग

sam worthington का काम अच्छा है, jake sully के किरदार में वो घुस चुके हैं और ये स्क्रीन पर नजर आता है, zoe saldana ने neytiri के किरदार को अच्छे से निभाया है, oona chaplin इनकी नई दुश्मन varang बनी हैं और वो पर्दे पर डर पैदा करती हैं, sigourney weaver ने kiri का किरदार अच्छे से प्ले किया है , इसके अलावा बाकी एक्टर्स का काम अच्छा है.

राइटिंग और डायरेक्शन

james cameron, rick jaffa, amanda silver और shane Salerno की कहानी में दम नहीं है james Cameron का डायरेक्शन अच्छा है, फिल्म का ट्रीटमेंट कमाल है लेकिन लंबाई सारा मजा खराब कर देती है.

कुल मिलाकर अवतार के फैन हैं तो देखिए

रेटिंग - 3 स्टार्स