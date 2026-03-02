हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: 'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना

UP Politics: 'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना

UP Ki Holi 2026: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद मनोज तिवारी के गाने के जवाब में एक गाना जारी किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 02 Mar 2026 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने होली से पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी पर तीखा पलटवार किया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने एक गाना साझा किया है जो होली के संदर्भ में है और उसमें मनोज तिवारी को निशाना बनाया गया है.

कन्नौज सांसद ने 1 मिनट 14 सेकेंड का जो गाना शेयर किया है उसमें मनोज तिवारी का मुखौटा पहने एक शख्स घूमता हुआ देखा जा सकता है. गाने के आखिरी में सपा चीफ ने लिखा है- पुराना हमजोली है, बुरा न मानो होली है!

अखिलेश ने जो गाना पोस्ट किया है, उसमें लिखा है-

बिन बैटरी के रिमोट हो गये
सीएम न बने डिमोट हो गये
अच्छे थे पहले - अब खोट हो गये
सूखी नदिया की - बोट हो गये

अब न गायक रहे, न नायक रहे
अब किसी काम के न लायक रहे
अब घर के रहे न, न रहे घाट के
लोग गुजर गये इन्हें पाट के
तत्काल के चक्कर में वेटिंग गई 
पार्टी के अंदर भी रेटिंग गई

अब बनाके गाना, कमाए रहे खाना
सोच रहे ढूँढें अब नया ठिकाना
सोच रहे ढूँढें अब नया ठिकाना.

बता दें सपा चीफ ने मनोज तिवारी के गाने पर उठे सवाल के बाद कहा था- होली का त्योहार है और इसे सकारात्मक भाव से ही लेना चाहिए. हमारी हिंदू और सनातन परंपरा में भी कहा गया है- 'बुरा न मानो, होली है.' अभी तो होली की शुरुआत हुई है. उधर से होली खेली गई, हमें अच्छा लगा कि उनके भीतर कुछ समाजवादी रंग अभी बाकी हैं, इसलिए उन्होंने हमें भी अपने गाने में शामिल कर लिया. अब शुरुआत हो चुकी है. आगे समाजवादियों के रंग और गाने भी सामने आएंगे, तो उस पर वे लोग बुरा न मानें.

क्या बोले थे सांसद मनोज तिवारी?

वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि यह सच है कि 'बुरा न मानो, होली है' सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि हमारी परंपरा की भावना है. होली में किसी बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए. राजनीति आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, इसलिए होली में उसका जिक्र होना कोई नई बात नहीं है. हां, बीच में दो-तीन साल का अंतर जरूर रहा, लेकिन पहले भी जब मैं होली के गीत गाता था तो राजनीतिक रंग उसमें स्वाभाविक रूप से आ ही जाता था.

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में तिवारी ने कहा था- होली तो हंसी-मजाक और चुहल का त्योहार है-कभी भाभी से, कभी उनकी बहन से, कभी बुजुर्गों से. उसी तरह कुछ चर्चित नेताओं को लेकर भी 'बुरा न मानो, होली है” के अंदाज में बातें कही जाती हैं. मैंने भी अपने गीत में राहुल गांधी जी और अखिलेश जी का जिक्र किया. आज मैं खास तौर पर अखिलेश जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसे खेल भावना से लिया और बहुत सकारात्मक जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अगर हम भी होली के रंग में कुछ कहें तो बुरा मत मानिए.

सांसद ने कहा था मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि होली में कोई कुछ भी कह दे, हम बुरा नहीं मानते. यही तो हमारे देश की खूबसूरत परंपरा है-हंसी, रंग और अपनापन. और जैसा मैंने अपने गीत में भी कहा है, 'बुरा न मानो, होली है.”

Published at : 02 Mar 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Bjp Up Politics Manoj Tiwari Holi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना
'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Holika Dahan 2026 Time in UP: लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत यूपी के इन शहरों में होलिका दहन कब? जानें शुभ मुहूर्त
लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत यूपी के इन शहरों में होलिका दहन कब? जानें शुभ मुहूर्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Iran-Isarel News: ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Holi 2026: होली पर बदली Namo Bharat और Meerut Metro की टाइमिंग, यहां जान लें कब शुरु होगी सर्विस?
Holi 2026: होली पर बदली Namo Bharat और Meerut Metro की टाइमिंग, यहां जान लें कब शुरु होगी सर्विस?
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Iran-Isarel News: ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
इंडिया
'सूर्यकुमार यादव से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद....', CJI सूर्यकांत ने T-20 मैचों पर क्या और क्यों कहा, जानें
'सूर्यकुमार यादव से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद....', CJI सूर्यकांत ने T-20 मैचों पर क्या और क्यों कहा, जानें
क्रिकेट
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें टी20 वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें डिटेल्स
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
टेलीविजन
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान में भी जय श्री राम, व्लॉगर से बात करते हुए पाकिस्तानियों ने दिखाया राम प्रेम, वीडियो हो रहा वायरल
पाकिस्तान में भी जय श्री राम, व्लॉगर से बात करते हुए पाकिस्तानियों ने दिखाया राम प्रेम, वीडियो हो रहा वायरल
यूटिलिटी
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget