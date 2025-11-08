एक्सप्लोरर
दिल्ली में किसने बनवाया था जहाज महल, क्यों रखा गया था यह नाम?
जहाज महल का निर्माण लोदी राजवंश ने 1452 से 1526 के दौरान कराया था. इतिहासकारों के अनुसार इसे एक सराय के रूप में बनवाया गया था. ताकि दूर से आने वाले मेहमानों के ठहरने की जगह मिल सके.
देश की राजधानी दिल्ली में कई ऐसी ऐतिहासिक के इमारतें हैं जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ आती है. इन्हीं इमारत में से एक जहाज महल भी हैं जो अपनी अनोखी बनावट और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है. साउथ दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित यह महल आज भी पुराने इतिहास को समेटे हुए हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में जहाज महल किसने बनवाया था और इसका नाम जहाज महल ही क्यों रखा गया था.
राजशेखर त्रिपाठी
