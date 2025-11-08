दिल्ली में किसने बनवाया था जहाज महल, क्यों रखा गया था यह नाम?

जहाज महल का निर्माण लोदी राजवंश ने 1452 से 1526 के दौरान कराया था. इतिहासकारों के अनुसार इसे एक सराय के रूप में बनवाया गया था. ताकि दूर से आने वाले मेहमानों के ठहरने की जगह मिल सके. उसे दौर में अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अरब, तुर्की और मोरक्को से कई यात्री दिल्ली आया करते थे जिनकी ठहरने की व्यवस्था नहीं होती थी. इसलिए यह महल बनवाया गया था