हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingस्मार्टफोन से अब भटकेगा नहीं आपका बच्चा, ये 4 ऐप संवार देंगे उसकी जिंदगी

स्मार्टफोन से अब भटकेगा नहीं आपका बच्चा, ये 4 ऐप संवार देंगे उसकी जिंदगी

आज के डिजिटल दौर में बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखना मुश्किल है. ऐसे में कुछ ऐसे एजुकेशनल ऐप्स हैं, जो बच्चों की पढ़ाई, एकाग्रता, भाषा सीखने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 03 Jan 2026 03:23 PM (IST)
जब भी आप पहली बार अपने बच्चों को स्मार्टफोन देते हैं तो आपके मन में भी एक बात हमेशा आती होगी कि आपके बच्चे अपने स्मार्टफोन का उपयोग सिर्फ अपनी पढ़ाई से जुड़े कामों के लिए ही करें. हालांकि, आज के डिजिटल युग में यह बहुत मुश्किल है कि बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग सिर्फ अपनी स्टडी के लिए ही करें, क्योंकि स्मार्टफोन में मौजूद गेम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बच्चों को आकर्षित करते हैं. 

अगर आप पेरेंट्स हैं और चाहते हैं कि बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल सुरक्षित उपयोग के लिए ही करें तो आपके बच्चों के स्मार्टफोन में ये 4 ऐप्स इंस्टॉल होने ही चाहिए, जो बच्चों की एकाग्रता और कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी हैं.

फोटोमैथ ऐप

हम सभी जानते हैं कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट या विषय है, जो बच्चों के लिए काफी कठिन साबित होता है और बच्चों या स्टूडेंट्स को मैथ्स के सवाल सॉल्व या हल करने में काफी परेशानी होती है. लेकिन अगर आपके बच्चों के स्मार्टफोन में फोटोमैथ (Photomath) नाम का ऐप इंस्टॉल है, तो यह बच्चों की गणित या मैथ्स के सवाल सीखने में बहुत मदद करता है और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है. फिर चाहे ट्रिगोनोमेट्री के सवाल हों या हार्ड इक्वेशन्स, यह ऐप सभी विषयों को सीखने में बच्चों के लिए मददगार साबित हो सकता है.

डुओलिंगो ऐप

अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खेल-खेल में नई भाषाएं सीखे, तो डुओलिंगो (Duolingo) आपकी बेहतर मदद कर सकता है. इस ऐप के माध्यम से बच्चे खेल-खेल में नई भाषाएं सीख सकते हैं. इस ऐप की मदद से बच्चे अपनी पसंद की भाषा सीख सकते हैं. यह ऐप 30 से अधिक भाषाएं सिखाता है. इसमें भाषा सीखने की शुरुआत चित्रों के मिलान जैसे बुनियादी खेलों से होती है और जैसे-जैसे आप लेवल पार करते हैं, यह आपकी शब्दावली और व्याकरण को मजबूत बनाने में मदद करता है.

हेडस्पेस ऐप

आज के समय में बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ कुछ ज्यादा ही है. सभी चाहते हैं कि उनके बच्चों के अच्छे मार्क्स आएं या वे अपनी कक्षा या परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें, जिसका असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का मानसिक तनाव कम हो, तो हेडस्पेस (Headspace) नाम का ऐप आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस ऐप की मदद से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है. इसमें छोटे-छोटे ऑडियो सेशन होते हैं, जो तनाव कम करते हैं. परीक्षा या होमवर्क के प्रेशर के समय यह बच्चों को शांत रहना सिखाता है.

हेबिटिका ऐप

हेबिटिका (Habitica) एक ऐसा ऐप है, जो बच्चों को उनकी जिम्मेदारी सीखने में मदद करता है. इस ऐप के माध्यम से बच्चों को उनके रोजमर्रा के कामों को करने के लिए गेम की तरह रिवार्ड्स मिलते हैं. इस गेम में बच्चे अपना डिजिटल अवतार बनाते हैं और जब बच्चे अपने डेली के काम पूरे करते हैं, तो उनके डिजिटल अवतार को गेम में रिवार्ड्स और नए हथियार मिलते हैं. जब बच्चे अपना होमवर्क, घर का काम और साफ-सफाई जैसे काम पूरे करते हैं, तो इस गेम के जरिए उन्हें रिवार्ड्स मिलते हैं, यानी उनके गेम अवतार को. इस ऐप की मदद से बच्चों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है, जो उनके विकास के लिए बहुत जरूरी है.

Published at : 03 Jan 2026 03:23 PM (IST)
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
टेलीविजन
2026 New Upcoming Shows: 2026 में इन नए शोज का होगा टीवी पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
2026 में इन नए शोज का होगा Tv पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
क्रिकेट
6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी
6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी
