बड़ौदा के लिए खेलते हुए हार्दिक पांड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में विदर्भ के खिलाफ शानदार शतक ठोका. ये लिस्ट ए क्रिकेट में हार्दिक का पहला शतक है. बता दें कि वह 62 गेंदों में 66 रन पर खेल रहे थे, फिर 39वें ओवर में उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया. उन्होंने पहली 5 गेंदों में लगातार 5 छक्के मारे, और ओवर की अंतिम गेंद पर चौका मारकर अपनी सेंचुरी पूरी की.

विजय हजारे ट्रॉफी के जारी संस्करण का आज पांचवां राउंड है. विदर्भ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बड़ौदा की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं हुई थी. 71 रन पर तो आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी. 7वें नंबर पर हार्दिक पांड्या आए, जिन्होंने स्थिति के अनुसार पहले संभलकर बल्लेबाजी की. उन्होंने अपने भाई और टीम के कप्तान क्रुणाल पांड्या के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी की. क्रुणाल ने 23 रन बनाए.

पार्थ रेखाडे के ओवर में हार्दिक पांड्या ने लगाए 5 छक्के

38 ओवरों के बाद बड़ौदा टीम का स्कोर 7 विकेट पर 182 रन था. हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे, वह 62 गेंदों में 66 रन बनाकर खेल रहे थे. 39वां ओवर स्पिनर पार्थ रेखाडे डालने आए. ऊपर आती गेंद को देख हार्दिक ने सामने की तरफ शानदार छक्का लगाया. हालांकि गेंद बल्ले पर अच्छे से आई नहीं, लेकिन फिर भी गेंद सीमा रेखा के पार हो ही गई.

पार्थ ने दूसरी गेंद शार्ट डाली, इस पर पांड्या ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया. तीसरी गेंद पर पांड्या ने सामने छक्का लगाया, इसी के साथ बड़ौदा टीम के 200 रन भी पूरे हो गए थे. पांड्या ने चौथी और पांचवीं गेंद पर सिक्स लगाया. वह 67 गेंदों में 96 पर थे, फिर ओवर की अंतिम गेंद पर चौका मारकर उन्होंने अपना शतक पूरा किया.