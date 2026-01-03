हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी

6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी

Hardik pandya century in vijay hazare trophy: हार्दिक पांड्या 66 रन पर खेल रहे थे, फिर एक ही ओवर में लगातार 5 छक्के और फिर चौका मारकर उन्होंने अपना पहला लिस्ट ए शतक पूरा किया.

By : शिवम | Updated at : 03 Jan 2026 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

बड़ौदा के लिए खेलते हुए हार्दिक पांड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में विदर्भ के खिलाफ शानदार शतक ठोका. ये लिस्ट ए क्रिकेट में हार्दिक का पहला शतक है. बता दें कि वह 62 गेंदों में 66 रन पर खेल रहे थे, फिर 39वें ओवर में उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया. उन्होंने पहली 5 गेंदों में लगातार 5 छक्के मारे, और ओवर की अंतिम गेंद पर चौका मारकर अपनी सेंचुरी पूरी की.

विजय हजारे ट्रॉफी के जारी संस्करण का आज पांचवां राउंड है. विदर्भ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बड़ौदा की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं हुई थी. 71 रन पर तो आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी. 7वें नंबर पर हार्दिक पांड्या आए, जिन्होंने स्थिति के अनुसार पहले संभलकर बल्लेबाजी की. उन्होंने अपने भाई और टीम के कप्तान क्रुणाल पांड्या के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी की. क्रुणाल ने 23 रन बनाए.

पार्थ रेखाडे के ओवर में हार्दिक पांड्या ने लगाए 5 छक्के

38 ओवरों के बाद बड़ौदा टीम का स्कोर 7 विकेट पर 182 रन था. हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे, वह 62 गेंदों में 66 रन बनाकर खेल रहे थे. 39वां ओवर स्पिनर पार्थ रेखाडे डालने आए. ऊपर आती गेंद को देख हार्दिक ने सामने की तरफ शानदार छक्का लगाया. हालांकि गेंद बल्ले पर अच्छे से आई नहीं, लेकिन फिर भी गेंद सीमा रेखा के पार हो ही गई. 

पार्थ ने दूसरी गेंद शार्ट डाली, इस पर पांड्या ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया. तीसरी गेंद पर पांड्या ने सामने छक्का लगाया, इसी के साथ बड़ौदा टीम के 200 रन भी पूरे हो गए थे. पांड्या ने चौथी और पांचवीं गेंद पर सिक्स लगाया. वह 67 गेंदों में 96 पर थे, फिर ओवर की अंतिम गेंद पर चौका मारकर उन्होंने अपना शतक पूरा किया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 03 Jan 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Vijay Hazare Trophy Baroda Cricket Team HARDIK PANDYA Vijay Hazare Trophy 2025-26
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
टेलीविजन
2026 New Upcoming Shows: 2026 में इन नए शोज का होगा टीवी पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
2026 में इन नए शोज का होगा Tv पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
क्रिकेट
6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी
6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी
Advertisement

वीडियोज

Amanraj Gill Interview: Haryanvi-Punjabi Hits, Viral Craze, Controversies और Artist Journey की पूरी कहानी
LIC की long term holding पर ITC crash का असर ITC market cap से दो दिन में करोड़ों गायब | PaisaLive
Rs 2000 Note को लेकर RBI का Latest Update और Exchange Process | Paisa Live
Indore दूषित पानी मामले में बहुत बड़ा खुलासा, अधिकारियों की मनमानी जान होश उड़ जाएंगे !
Sameer Anjaan का Interview: Salman Khan और Madhuri Dixit के साथ Bollywood की अंदर की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
टेलीविजन
2026 New Upcoming Shows: 2026 में इन नए शोज का होगा टीवी पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
2026 में इन नए शोज का होगा Tv पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
क्रिकेट
6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी
6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी
विश्व
अमेरिका में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, जाल बिछाकर ISIS से जुड़े शख्स को दबोचा
US में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, ISIS से जुड़े आरोपी को दबोचा
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
ट्रेंडिंग
कोहरे की जीरो विजिबिलिटी हुई बोइंग 737 की दिल दहला देने वाली लैंडिंग- अब पायलट की हो रही तारीफ, वीडियो वायरल
कोहरे की जीरो विजिबिलिटी हुई बोइंग 737 की दिल दहला देने वाली लैंडिंग- अब पायलट की हो रही तारीफ
लाइफस्टाइल
सुबह-सुबह या रात के वक्त... कब सिर की चंपी करना ज्यादा फायदेमंद? जानें हकीकत
सुबह-सुबह या रात के वक्त... कब सिर की चंपी करना ज्यादा फायदेमंद? जानें हकीकत
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget