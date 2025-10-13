एक्सप्लोरर
सबसे ज्यादा कौन उगाता है गेहूं? भारत नहीं यह देश है चैंपियन, आंकड़े कर देंगे हैरान
Largest Wheat Producing Countries: भारत में सबसे ज्यादा गेहूं खाया जाता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश इंडिया नहीं है. चलिए जानें कि टॉप पर कौन सा देश आता है.
गेहूं दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है. यह न सिर्फ खाद्य सुरक्षा का आधार है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है. भारत में गेहूं सबसे अहम फसल है, क्योंकि यहां बिना गेहूं की रोटी के किसी का गुजारा नहीं होता है. लेकिन यह बात आपको हैरान कर सकती है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाले देश नहीं है. चलिए जानें तो फिर कौन से देश ने इस मामले में बाजी मारी है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 13 Oct 2025 09:11 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
सबसे ज्यादा कौन उगाता है गेहूं? भारत नहीं यह देश है चैंपियन, आंकड़े कर देंगे हैरान
जनरल नॉलेज
6 Photos
हेलिकॉप्टर से करवानी है दुल्हन की विदाई, जानें कैसे होता है बुक और कितना आता है खर्चा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
मंगल ग्रह पर अगर रहना शुरू कर दे इंसान तो क्या-क्या आएंगी दिक्कतें, जानिए कैसी दिखेंगी इंसानी कालोनियां
जनरल नॉलेज
7 Photos
अब कभी नहीं होगा अंधेरा...इस कंपनी के धांसू प्लान से रात में भी मिलेगी सूरज की रोशनी?
जनरल नॉलेज
6 Photos
चीन से कितने में आती है भारत में बिकने वाली चायनीज झालर, जानें दुकानदार को कितना होता है मुनाफा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
नॉर्मल पटाखों से कैसे अलग होते हैं ग्रीन पटाखे, क्या इन्हें फोड़ने पर नहीं निकलता धुआं?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
इंडिया
पारा गिरा, यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक बदला मौसम, जानें देश के किन राज्यों में होगी बारिश?
टेलीविजन
अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
सबसे ज्यादा कौन उगाता है गेहूं? भारत नहीं यह देश है चैंपियन, आंकड़े कर देंगे हैरान
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion