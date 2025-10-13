हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सबसे ज्यादा कौन उगाता है गेहूं? भारत नहीं यह देश है चैंपियन, आंकड़े कर देंगे हैरान

सबसे ज्यादा कौन उगाता है गेहूं? भारत नहीं यह देश है चैंपियन, आंकड़े कर देंगे हैरान

Largest Wheat Producing Countries: भारत में सबसे ज्यादा गेहूं खाया जाता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश इंडिया नहीं है. चलिए जानें कि टॉप पर कौन सा देश आता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 13 Oct 2025 09:11 AM (IST)
Largest Wheat Producing Countries: भारत में सबसे ज्यादा गेहूं खाया जाता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश इंडिया नहीं है. चलिए जानें कि टॉप पर कौन सा देश आता है.

गेहूं दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है. यह न सिर्फ खाद्य सुरक्षा का आधार है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है. भारत में गेहूं सबसे अहम फसल है, क्योंकि यहां बिना गेहूं की रोटी के किसी का गुजारा नहीं होता है. लेकिन यह बात आपको हैरान कर सकती है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाले देश नहीं है. चलिए जानें तो फिर कौन से देश ने इस मामले में बाजी मारी है.

अगर बात करें 2025 की तो चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश बन चुका है. चीन में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर होती है और खासकर हेनान और शेडोंग प्रांत इस मामले में सबसे आगे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल चीन ने लगभग 140.1 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया है.
भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2025 में भारत ने लगभग 110 से 117.5 मिलियन टन गेहूं की फसल उगाई है. भारत में गेहूं की खेती का केंद्र उत्तर भारत है.
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल सबसे ज्यादा होती है. इन राज्यों की मिट्टी और मौसम गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त हैं. भारत का गेहूं उत्पादन न सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा करता है बल्कि यह कई देशों में निर्यात भी होता है.
रूस तीसरे नंबर पर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने 2025 में लगभग 81.5 से 85 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया है. रूस की फसल केवल स्थानीय जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका को निर्यात करने के लिए भी महत्वपूर्ण है.
अमेरिका भी काफी बड़े स्तर पर गेहूं का उत्पादन करता है. अमेरिका के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र कैनसस और नॉर्थ डकोटा हैं. 2025 में अमेरिका ने लगभग 44.9 से 53.7 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया.
यूरोप में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला देश फ्रांस है. फ्रांस में सालाना लगभग 30 से 34 मिलियन टन गेहूं की फसल होती है. यह फसल न सिर्फ यूरोप के देशों में बल्कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी निर्यात की जाती है.
कनाडा भी दुनिया के बड़े गेहूं उत्पादक देशों में शामिल है. यहां ज्यादातर गेहूं की खेती प्रेयरी प्रांतों में की जाती है. 2025 में कनाडा का उत्पादन लगभग 33 से 35 मिलियन टन है. कनाडा का गेहूं उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है और इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया जाता है.
Published at : 13 Oct 2025 09:11 AM (IST)
Wheat Producing Countries Largest Wheat Producing Countries China Wheat Production India Wheat Production

प्राइवेसी पॉलिसी

