सबसे ज्यादा कौन उगाता है गेहूं? भारत नहीं यह देश है चैंपियन, आंकड़े कर देंगे हैरान

अगर बात करें 2025 की तो चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश बन चुका है. चीन में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर होती है और खासकर हेनान और शेडोंग प्रांत इस मामले में सबसे आगे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल चीन ने लगभग 140.1 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया है.