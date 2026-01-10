SSC ने जारी किया 2026 का एग्जाम कैलेंडर, जानें कब होगा कौन सा एग्जाम

स्टाफ सेलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने साल 2026 के लिए अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर का लंबे समय से लाखों युवाओं को इंतजार था, जो सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हुए हैं. एसएससी की परीक्षाएं देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में गिनी जाती हैं और हर साल इनके जरिए हजारों युवाओं को केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में नौकरी मिलती है. नए जारी किए गए SSC Exam Calendar 2026 में पूरे साल होने वाली परीक्षाओं और उनकी संभावित तारीखों की जानकारी दी गई है, जिससे अभ्यर्थी अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें.



कैलेंडर के अनुसार, साल 2026 में एसएससी कुल 12 बड़ी परीक्षाएं आयोजित करेगा. इन परीक्षाओं के जरिए 80 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां होने की उम्मीद है. खास बात यह है कि इन भर्तियों में 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवारों के लिए मौके होंगे. यानी अलग-अलग योग्यता वाले युवा अपनी पढ़ाई के अनुसार परीक्षा चुन सकते हैं और सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकते हैं.



कब से हो जाएगी शुरुआत



SSC Exam Calendar 2026 के मुताबिक, परीक्षाओं की शुरुआत मार्च महीने से हो सकती है. मार्च में लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम जैसे JSA, LDC, SSA, UDC और ASO से जुड़े नोटिफिकेशन जारी किए जाने की संभावना है. ये परीक्षाएं खास तौर पर विभागीय कर्मचारियों के लिए होती हैं, जो पदोन्नति या दूसरे पदों पर जाने के लिए परीक्षा देते हैं. इसके बाद धीरे-धीरे बाकी बड़ी परीक्षाओं का दौर शुरू होगा.



SSC CGL परीक्षा कब?



सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली SSC CGL परीक्षा 2026 मई से जून के बीच कराई जा सकती है. यह परीक्षा ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए होती है और इसके जरिए आयकर विभाग, सीबीआई, ऑडिट, मंत्रालयों और कई बड़े दफ्तरों में अफसर स्तर की भर्तियां होती हैं. हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल होते हैं, इसलिए इसकी तैयारी भी काफी मेहनत से करनी पड़ती है.



वहीं, 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सबसे अहम मानी जाने वाली MTS और हवलदार परीक्षा सितंबर से नवंबर 2026 के बीच आयोजित होने की संभावना है. यह परीक्षा उन युवाओं के लिए बड़ा मौका होती है, जो कम पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते हैं. MTS के जरिए केंद्र सरकार के दफ्तरों में मल्टी टास्किंग स्टाफ की नियुक्ति की जाती है.



किया जा सकता है बदलाव

एसएससी ने यह भी साफ किया है कि कैलेंडर में दी गई सभी तारीखें संभावित हैं. किसी तकनीकी या प्रशासनिक कारण से इनमें बदलाव भी किया जा सकता है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल कैलेंडर पर ही निर्भर न रहें, बल्कि समय-समय पर एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट भी चेक करते रहें.



अप्लाई कैसे करें?

अगर आवेदन प्रक्रिया की बात करें, तो एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाते हैं. उम्मीदवारों को स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन, आवेदन लिंक, परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड और रिजल्ट से जुड़ी सभी जानकारी दी जाती है. आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी निजी जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और जरूरी दस्तावेज सही-सही भरने होते हैं. छोटी सी गलती भी बाद में परेशानी का कारण बन सकती है.

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI