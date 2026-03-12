क्या होते हैं सुसाइड बोट्स, ईरान-इजरायल और अमेरिका से जंग में कैसे हो रहा इनका इस्तेमाल?

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Suicide Boats: मिडिल ईस्ट में तनाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है. इसी के साथ ईरान ने तेल टैंकर सेफसी विष्णु को एक विस्फोटक सुसाइड बोट से निशाना बनाया है. इस हमले ने आजकल के नौसैनिक झगड़ों में इस्तेमाल होने वाले एक नए लेकिन खतरनाक हथियार की तरफ ध्यान खींचा है. इस हथियार का नाम है सुसाइड बोट. इसे अनमैन्ड सरफेस वेसल या फिर समुद्री ड्रोन भी कहा जाता है. आइए जानते हैं आखिर सुसाइड बोट क्या होते हैं.

क्या होते हैं सुसाइड बोट?

सुसाइड बोट बिना ड्राइवर वाले या फिर रिमोट से कंट्रोल होने वाले जहाज होते हैं. इनमें विस्फोटक भरे होते हैं. इनका मकसद दुश्मन के जहाजों, नौसैनिक बेस या फिर स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जानबूझकर टकराकर उनमें धमाका करना है. मिसाइल या फिर टॉरपीडो जैसे पारंपरिक नेवल हथियारों के उलट, ये बोट्स सीधे पानी की सतह पर चलती हैं. ये नुकसान पहुंचाने के लिए इम्पैक्ट एक्सप्लोजन पर निर्भर करती हैं. इन्हें बनाना काफी सस्ता होता है और इनका पता लगाना भी काफी मुश्किल है.

सुसाइड बोट्स के पीछे की टेक्नोलॉजी

मॉडर्न सुसाइड बोट्स एडवांस्ड नेविगेशन और सर्विलांस टेक्नोलॉजी से लैस होती हैं. इनमें आमतौर पर जीपीएस गाइडेंस सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन और ऑनबोर्ड कैमरे होते हैं. उनकी मदद से ऑपरेटर को रियल टाइम वीडियो मिलती है. इन वेसल्स को या तो ऑपरेटर दूर से कंट्रोल कर सकता है या फिर टारगेट की तरफ पहले से तय रास्ते पर अपने आप चलने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है. एक बार जब वे टारगेट शिप या फिर इंस्टॉलेशन तक पहुंच जाती हैं तो उस पर मौजूद एक्सप्लोसिव इंपैक्ट होने पर फट जाते हैं.

अभी के मिडिल ईस्ट झगड़े में इस्तेमाल

गल्फ रीजन में चल रहे तनाव के दौरान ईरानी फोर्स ने पानी में चल रहे विदेशी जहाजों को टारगेट करने के लिए सुसाइड बोट्स का इस्तेमाल किया है. सेफसी विष्णु टैंकर पर हाल ही में हुआ हमला इसका ताजा उदाहरण है. इसी के साथ जेफिरोस नाम के एक और टैंकर पर खबर है कि एक्सप्लोसिव बोट ने हमला किया और उसमें आग लग गई.

एक खतरनाक हथियार

सुसाइड बोट्स उन देशों या फिर ग्रुप के लिए खास तौर पर काफी फायदेमंद है जो मजबूत नेवी ताकतों का सामना कर रहे हैं. ईरान के लिए वे ताकतवर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी कुछ सीधे चुनौती देने के बजाय कम लागत वाला विकल्प देती हैं. इन बोट्स को बड़े झुंड में भी तैनात किया जा सकता है. इससे उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है.

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