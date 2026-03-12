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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSuicide Boats: क्या होते हैं सुसाइड बोट्स, ईरान-इजरायल और अमेरिका से जंग में कैसे हो रहा इनका इस्तेमाल?

Suicide Boats: क्या होते हैं सुसाइड बोट्स, ईरान-इजरायल और अमेरिका से जंग में कैसे हो रहा इनका इस्तेमाल?

Suicide Boats: हाल ही में ईरान ने तेल टैंकर सेफसी विष्णु को सुसाइड बोट से निशाना बनाया है. आइए जानते हैं क्या है यह हथियार और यह कितना खतरनाक है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 12 Mar 2026 06:48 PM (IST)
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Suicide Boats: मिडिल ईस्ट में तनाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है. इसी के साथ ईरान ने तेल टैंकर सेफसी विष्णु को एक विस्फोटक सुसाइड बोट से निशाना बनाया है. इस हमले ने आजकल के नौसैनिक झगड़ों में इस्तेमाल होने वाले एक नए लेकिन खतरनाक हथियार की तरफ ध्यान खींचा है. इस हथियार का नाम है सुसाइड बोट. इसे अनमैन्ड सरफेस वेसल या फिर समुद्री ड्रोन भी कहा जाता है. आइए जानते हैं आखिर सुसाइड बोट क्या होते हैं.

क्या होते हैं सुसाइड बोट?

सुसाइड बोट बिना ड्राइवर वाले या फिर रिमोट से कंट्रोल होने वाले जहाज होते हैं. इनमें विस्फोटक भरे होते हैं. इनका मकसद दुश्मन के जहाजों, नौसैनिक बेस या फिर स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जानबूझकर टकराकर उनमें धमाका करना है. मिसाइल या फिर टॉरपीडो जैसे पारंपरिक नेवल हथियारों के उलट, ये बोट्स सीधे पानी की सतह पर चलती हैं. ये नुकसान पहुंचाने के लिए इम्पैक्ट एक्सप्लोजन पर निर्भर करती हैं. इन्हें बनाना काफी सस्ता होता है और इनका पता लगाना भी काफी मुश्किल है.

सुसाइड बोट्स के पीछे की टेक्नोलॉजी 

मॉडर्न सुसाइड बोट्स एडवांस्ड नेविगेशन और सर्विलांस टेक्नोलॉजी से लैस होती हैं. इनमें आमतौर पर जीपीएस गाइडेंस सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन और ऑनबोर्ड कैमरे होते हैं. उनकी मदद से ऑपरेटर को रियल टाइम वीडियो मिलती है. इन वेसल्स को या तो ऑपरेटर दूर से कंट्रोल कर सकता है या फिर टारगेट की तरफ पहले से तय रास्ते पर अपने आप चलने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है. एक बार जब वे टारगेट शिप या फिर इंस्टॉलेशन तक पहुंच जाती हैं तो उस पर मौजूद एक्सप्लोसिव इंपैक्ट होने पर फट जाते हैं.

अभी के मिडिल ईस्ट झगड़े में इस्तेमाल 

गल्फ रीजन में चल रहे तनाव के दौरान ईरानी फोर्स ने पानी में चल रहे विदेशी जहाजों को टारगेट करने के लिए सुसाइड बोट्स का इस्तेमाल किया है. सेफसी विष्णु टैंकर पर हाल ही में हुआ हमला इसका ताजा उदाहरण है. इसी के साथ जेफिरोस नाम के एक और टैंकर पर खबर है कि एक्सप्लोसिव बोट ने हमला किया और उसमें आग लग गई.

एक खतरनाक हथियार 

सुसाइड बोट्स उन देशों या फिर ग्रुप के लिए खास तौर पर काफी फायदेमंद है जो मजबूत नेवी ताकतों का सामना कर रहे हैं. ईरान के लिए वे ताकतवर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी कुछ सीधे चुनौती देने के बजाय कम लागत वाला विकल्प देती हैं.  इन बोट्स को बड़े झुंड में भी तैनात किया जा सकता है. इससे उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 33 किमी चौड़े स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कैसे गुजरते हैं शिप, कैसे मैनेज किया जाता है ट्रैफिक?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 12 Mar 2026 06:48 PM (IST)
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Sea Drones US Israel Iran War Suicide Boats
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