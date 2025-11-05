अंतरिक्ष आधिकारिक तौर पर कार्मन रेखा नाम की एक काल्पनिक सीमा से शुरू होता है. यह समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है. यह वह ऊंचाई होती है जहां पृथ्वी का वायुमंडल विमान उड़ान के लिए पतला हो जाता है और गति के लिए अंतरिक्ष यान के इंजन पर निर्भर रहना पड़ता है. हालांकि चिम्बोराजो इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता लेकिन भूमध्यरेखीय उभार की वजह से पृथ्वी की सतह पर यही वह बिंदु है जो उस सीमा की तरफ सबसे दूर तक फैला हुआ है.