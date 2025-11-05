एक्सप्लोरर
Country Closest to Space: कौन सा देश स्पेस से है सबसे करीब, जानें अंतरिक्ष से कितना है यह पास
Country Closest to Space: इक्वाडोर को अंतरिक्ष के सबसे करीब का देश माना जाता है. आइए जानते हैं अंतरिक्ष के कितने करीब है और साथ ही यह भी कि क्या है इसके पीछे का तथ्य.
Country Closest to Space: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसे अंतरिक्ष के सबसे करीब माना जाता है. इस देश का नाम है इक्वाडोर. दरअसल इक्वाडोर में समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसी के साथ यह अंतरिक्ष के सबसे करीब पृथ्वी के आकार की वजह से है. आइए जानते हैं कैसे इक्वेडोर अंतरिक्ष के सबसे करीब का देश माना जाता है.
Published at : 05 Nov 2025 05:25 PM (IST)
जनरल नॉलेज
