सर्दियां आते ही कहां गायब हो जाते हैं सांप और छिपकली जैसे जानवर, आखिर ये जाते कहां हैं?

जैसे-जैसे फरवरी के अंत में तापमान बढ़ता है, ये जीव धीरे-धीरे अपनी नींद से बाहर आने लगते हैं. मार्च तक अधिकतर सांप, मेंढक और छिपकली फिर से सक्रिय हो जाते हैं. बरसात में जब बिलों में पानी भर जाता है, तो मजबूरी में ये जानवर खेतों या घरों में दिखाई देते हैं. यही कारण है कि बरसात और सर्दी में कभी-कभी अचानक सांप या मेंढक दिखाई देने लगते हैं.