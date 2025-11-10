एक्सप्लोरर
सर्दियां आते ही कहां गायब हो जाते हैं सांप और छिपकली जैसे जानवर, आखिर ये जाते कहां हैं?
Interesting Facts About Snakes: सर्दियों में सांप, छिपकली और मेंढक गायब क्यों हो जाते हैं? उनका लापता होना प्राकृतिक नींद का हिस्सा है. आइए जानें कि वे कहां चले जाते हैं.
सर्दियों में जब तापमान गिरता है, तो अक्सर देखा जाता है कि घर की दीवारों पर दौड़ती छिपकलियां और खेतों में नजर आने वाले सांप अचानक गायब हो जाते हैं. ये लापता होना केवल उनकी अदृश्यता नहीं है, बल्कि एक जीवित रणनीति का हिस्सा है. विशेषज्ञों के मुताबिक, सांप, छिपकली, मेंढक और कछुए ठंड से बचने के लिए 'हाइबरनेशन' यानी प्राकृतिक नींद में चले जाते हैं. यह उनके लिए ऊर्जा बचाने और जीवित रहने का अनोखा तरीका होता है.
