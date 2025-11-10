हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजसर्दियां आते ही कहां गायब हो जाते हैं सांप और छिपकली जैसे जानवर, आखिर ये जाते कहां हैं?

सर्दियां आते ही कहां गायब हो जाते हैं सांप और छिपकली जैसे जानवर, आखिर ये जाते कहां हैं?

Interesting Facts About Snakes: सर्दियों में सांप, छिपकली और मेंढक गायब क्यों हो जाते हैं? उनका लापता होना प्राकृतिक नींद का हिस्सा है. आइए जानें कि वे कहां चले जाते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 10 Nov 2025 07:12 PM (IST)
Interesting Facts About Snakes: सर्दियों में सांप, छिपकली और मेंढक गायब क्यों हो जाते हैं? उनका लापता होना प्राकृतिक नींद का हिस्सा है. आइए जानें कि वे कहां चले जाते हैं.

सर्दियों में जब तापमान गिरता है, तो अक्सर देखा जाता है कि घर की दीवारों पर दौड़ती छिपकलियां और खेतों में नजर आने वाले सांप अचानक गायब हो जाते हैं. ये लापता होना केवल उनकी अदृश्यता नहीं है, बल्कि एक जीवित रणनीति का हिस्सा है. विशेषज्ञों के मुताबिक, सांप, छिपकली, मेंढक और कछुए ठंड से बचने के लिए 'हाइबरनेशन' यानी प्राकृतिक नींद में चले जाते हैं. यह उनके लिए ऊर्जा बचाने और जीवित रहने का अनोखा तरीका होता है.

जैसे ही मौसम ठंडा होता है, कोल्ड-ब्लडेड जानवरों की गतिविधियां अचानक घट जाती हैं. सांप, छिपकली और मेंढक इस समय बिलों, पत्थरों की दरारों या पेड़ों की जड़ों में जाकर महीनों तक निष्क्रिय हो जाते हैं. यह प्रक्रिया 'हाइबरनेशन' कहलाती है.
जैसे ही मौसम ठंडा होता है, कोल्ड-ब्लडेड जानवरों की गतिविधियां अचानक घट जाती हैं. सांप, छिपकली और मेंढक इस समय बिलों, पत्थरों की दरारों या पेड़ों की जड़ों में जाकर महीनों तक निष्क्रिय हो जाते हैं. यह प्रक्रिया 'हाइबरनेशन' कहलाती है.
इस दौरान उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और वे बिना भोजन के ऊर्जा बचाते हुए ठंड से सुरक्षित रहते हैं. सांप, विशेषकर कोबरा, करैत और रसेल वाइपर जैसे जहरीले प्रजातियां, ठंड में अपने बिलों में ही महीनों तक छिपे रहते हैं.
इस दौरान उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और वे बिना भोजन के ऊर्जा बचाते हुए ठंड से सुरक्षित रहते हैं. सांप, विशेषकर कोबरा, करैत और रसेल वाइपर जैसे जहरीले प्रजातियां, ठंड में अपने बिलों में ही महीनों तक छिपे रहते हैं.
अजगर जैसे बड़े सांप कभी-कभी हल्की धूप में शरीर गर्म करने निकल आते हैं, लेकिन यह दृश्य दुर्लभ होता है. यदि इस मौसम में किसी सांप को देखा जाए, तो इसका मतलब है कि उनकी नींद में खलल पड़ा है.
अजगर जैसे बड़े सांप कभी-कभी हल्की धूप में शरीर गर्म करने निकल आते हैं, लेकिन यह दृश्य दुर्लभ होता है. यदि इस मौसम में किसी सांप को देखा जाए, तो इसका मतलब है कि उनकी नींद में खलल पड़ा है.
छिपकली और मेंढक भी इस प्राकृतिक नींद का हिस्सा बनते हैं. मेंढक तालाब की मिट्टी में या पानी के किनारे छिपकर ठंड से बचते हैं. कछुए अपने आप को पानी के नीचे स्थिर रखकर सर्दी में ऊर्जा बचाते हैं. इसी तरह घोंघे और अन्य छोटे सरीसृप भी ठंड से बचने के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं.
छिपकली और मेंढक भी इस प्राकृतिक नींद का हिस्सा बनते हैं. मेंढक तालाब की मिट्टी में या पानी के किनारे छिपकर ठंड से बचते हैं. कछुए अपने आप को पानी के नीचे स्थिर रखकर सर्दी में ऊर्जा बचाते हैं. इसी तरह घोंघे और अन्य छोटे सरीसृप भी ठंड से बचने के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं.
एनिमल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हाइबरनेशन केवल शारीरिक निष्क्रियता नहीं है. यह उनके जीवन और जीवित रहने की रणनीति का अहम हिस्सा है. ठंड के महीनों में यदि कोई जीव दिखाई दे जाए, तो समझ लीजिए कि उनका प्राकृतिक रूटीन बाधित हो गया है.
एनिमल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हाइबरनेशन केवल शारीरिक निष्क्रियता नहीं है. यह उनके जीवन और जीवित रहने की रणनीति का अहम हिस्सा है. ठंड के महीनों में यदि कोई जीव दिखाई दे जाए, तो समझ लीजिए कि उनका प्राकृतिक रूटीन बाधित हो गया है.
जैसे-जैसे फरवरी के अंत में तापमान बढ़ता है, ये जीव धीरे-धीरे अपनी नींद से बाहर आने लगते हैं. मार्च तक अधिकतर सांप, मेंढक और छिपकली फिर से सक्रिय हो जाते हैं. बरसात में जब बिलों में पानी भर जाता है, तो मजबूरी में ये जानवर खेतों या घरों में दिखाई देते हैं. यही कारण है कि बरसात और सर्दी में कभी-कभी अचानक सांप या मेंढक दिखाई देने लगते हैं.
जैसे-जैसे फरवरी के अंत में तापमान बढ़ता है, ये जीव धीरे-धीरे अपनी नींद से बाहर आने लगते हैं. मार्च तक अधिकतर सांप, मेंढक और छिपकली फिर से सक्रिय हो जाते हैं. बरसात में जब बिलों में पानी भर जाता है, तो मजबूरी में ये जानवर खेतों या घरों में दिखाई देते हैं. यही कारण है कि बरसात और सर्दी में कभी-कभी अचानक सांप या मेंढक दिखाई देने लगते हैं.
इस पूरी प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि सर्दियों में इन जीवों का गायब होना उनकी जीवित रहने की कला है. प्राकृतिक हाइबरनेशन उन्हें ठंड से बचाता है और ऊर्जा बचाने में मदद करता है. यह एक शानदार उदाहरण है कि कैसे प्रकृति ने छोटे जीवों को सर्दी से बचने और जीवन को सुरक्षित रखने का तरीका सिखाया है.
इस पूरी प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि सर्दियों में इन जीवों का गायब होना उनकी जीवित रहने की कला है. प्राकृतिक हाइबरनेशन उन्हें ठंड से बचाता है और ऊर्जा बचाने में मदद करता है. यह एक शानदार उदाहरण है कि कैसे प्रकृति ने छोटे जीवों को सर्दी से बचने और जीवन को सुरक्षित रखने का तरीका सिखाया है.
Published at : 10 Nov 2025 07:12 PM (IST)
Snakes Lizard Frog

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

