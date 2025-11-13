हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHalal Vs Jhatka: कहां से आया है हलाल और झटका शब्द, जानें क्या होता है इनका मतलब?

Halal Vs Jhatka: कहां से आया है हलाल और झटका शब्द, जानें क्या होता है इनका मतलब?

Halal Vs Jhatka: क्या आप जानते हैं कि हलाल और झटका मांस में क्या अंतर होता है? आइए जानते हैं इन दोनों के बीच का अंतर और साथ ही यह भी की इन शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Nov 2025 03:07 PM (IST)
Halal Vs Jhatka: क्या आप जानते हैं कि हलाल और झटका मांस में क्या अंतर होता है? आइए जानते हैं इन दोनों के बीच का अंतर और साथ ही यह भी की इन शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई.

Halal Vs Jhatka: भारत में खान पान, राजस्थान संपर्क क्रांति जोड़ी चर्चाओं में हलाल और झटका मांस पर हमेशा चर्चा होती रही है. यह दोनों ही शब्द पशु वध के अलग-अलग पारंपरिक तरीकों को दर्शाते हैं. आईए जानते हैं इन शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई और इनका क्या अर्थ है.

1/6
हलाल शब्द अरबी भाषा से आया है. इसका मतलब होता है 'वैध'. इस्लामी संदर्भ में हलाल का मतलब सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं होता. इसमें सरिया कानून के अंतर्गत अनुमत कोई भी चीज शामिल है जिसमें जीवन शैली, व्यवसाय और आचरण शामिल हो.
हलाल शब्द अरबी भाषा से आया है. इसका मतलब होता है 'वैध'. इस्लामी संदर्भ में हलाल का मतलब सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं होता. इसमें सरिया कानून के अंतर्गत अनुमत कोई भी चीज शामिल है जिसमें जीवन शैली, व्यवसाय और आचरण शामिल हो.
2/6
इस्लाम में भोजन के लिए किसी जानवर का वध करना सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं होती बल्कि अल्लाह के नाम पर किया जाने वाला एक आध्यात्मिक कार्य है. जानवर स्वस्थ और जीवित होना चाहिए और वध के दौरान कसाई कलमा या फिर बिस्मिल्लाह पढ़ता है.
इस्लाम में भोजन के लिए किसी जानवर का वध करना सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं होती बल्कि अल्लाह के नाम पर किया जाने वाला एक आध्यात्मिक कार्य है. जानवर स्वस्थ और जीवित होना चाहिए और वध के दौरान कसाई कलमा या फिर बिस्मिल्लाह पढ़ता है.
3/6
हलाल विधि में जानवर की कंठ शिराओं, श्वास नली और कैरोटिड धमनियों को एक तेज चाकू से तेजी से काट दिया जाता है. इस प्रक्रिया में रीड की हड्डी को बरकरार रखा जाता है. इससे हृदय को पंप करते रहने में मदद मिलती है जिससे ज्यादा से ज्यादा रक्त निकल जाए. हलाल विधि के समर्थकों का मानना है कि इससे आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों रूप से ज्यादा स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक मांस मिलता है.
हलाल विधि में जानवर की कंठ शिराओं, श्वास नली और कैरोटिड धमनियों को एक तेज चाकू से तेजी से काट दिया जाता है. इस प्रक्रिया में रीड की हड्डी को बरकरार रखा जाता है. इससे हृदय को पंप करते रहने में मदद मिलती है जिससे ज्यादा से ज्यादा रक्त निकल जाए. हलाल विधि के समर्थकों का मानना है कि इससे आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों रूप से ज्यादा स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक मांस मिलता है.
4/6
झटका शब्द संस्कृत शब्द 'झट्टी' से आया है जिसका मतलब होता है तुरंत. यह शब्द एक ऐसी विधि को दर्शाता है जो कम से कम पीड़ा के साथ तत्काल मृत्यु पर जोर देती है.
झटका शब्द संस्कृत शब्द 'झट्टी' से आया है जिसका मतलब होता है तुरंत. यह शब्द एक ऐसी विधि को दर्शाता है जो कम से कम पीड़ा के साथ तत्काल मृत्यु पर जोर देती है.
5/6
झटका विधि में जानवर का सिर एक ही झटके में आमतौर पर तलवार, कुल्हाड़ी या फिर किसी अन्य धारदार हथियार से उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है.
झटका विधि में जानवर का सिर एक ही झटके में आमतौर पर तलवार, कुल्हाड़ी या फिर किसी अन्य धारदार हथियार से उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है.
6/6
वैसे तो दोनों विधियां व्यवहार में अलग-अलग हैं लेकिन हर विधि अपने समुदाय के प्रकृति, दिव्यता और नैतिकता के संबंध को दर्शाती है.
वैसे तो दोनों विधियां व्यवहार में अलग-अलग हैं लेकिन हर विधि अपने समुदाय के प्रकृति, दिव्यता और नैतिकता के संबंध को दर्शाती है.
Published at : 13 Nov 2025 03:07 PM (IST)
Halal Jhatka Animal Slaughter

