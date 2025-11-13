हलाल विधि में जानवर की कंठ शिराओं, श्वास नली और कैरोटिड धमनियों को एक तेज चाकू से तेजी से काट दिया जाता है. इस प्रक्रिया में रीड की हड्डी को बरकरार रखा जाता है. इससे हृदय को पंप करते रहने में मदद मिलती है जिससे ज्यादा से ज्यादा रक्त निकल जाए. हलाल विधि के समर्थकों का मानना है कि इससे आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों रूप से ज्यादा स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक मांस मिलता है.