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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHistory Of Pockets: कपड़े में जेब लगाने का चलन कब से शुरू हुआ, जब नहीं थी पॉकेट तब पैसे कैसे रखते थे लोग?

History Of Pockets: कपड़े में जेब लगाने का चलन कब से शुरू हुआ, जब नहीं थी पॉकेट तब पैसे कैसे रखते थे लोग?

History Of Pockets: जब पैंट या फिर शर्ट में जेब नहीं होती थी तब लोग जरूरी सामान रखने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते थे. आइए जानते हैं क्या है जेब का इतिहास.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 Jun 2026 04:07 PM (IST)
History Of Pockets: जब पैंट या फिर शर्ट में जेब नहीं होती थी तब लोग जरूरी सामान रखने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते थे. आइए जानते हैं क्या है जेब का इतिहास.

History Of Pockets: आजकल जेबें कपड़ों का इतना आम हिस्सा बन चुकी हैं कि ज्यादातर लोग शायद ही कभी उनके इतिहास के बारे में सोचते हैं. चाहे जींस हो, शर्ट हो या फिर जैकेट जेब की वजह से हम आसानी से पैसे, चाबी, फोन और दूसरी जरूरी चीजें साथ ले जा पाते हैं. आइए जानते हैं कि कपड़े में जेब लगाने का चलन आखिर कब शुरू हुआ था और जब जेब नहीं थी तब पैसे कहां पर रखते थे लोग.

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कपड़ों में जेब सिलने का चलन 1600 के दशक में शुरू हुआ था. दर्जियों ने सबसे पहले पुरुषों के कोट, वेस्टकोट और पतलून के अंदर जेबें लगाईं. इससे पैसे और निजी सामान ले जाने का एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका बना.
कपड़ों में जेब सिलने का चलन 1600 के दशक में शुरू हुआ था. दर्जियों ने सबसे पहले पुरुषों के कोट, वेस्टकोट और पतलून के अंदर जेबें लगाईं. इससे पैसे और निजी सामान ले जाने का एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका बना.
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कपड़ों में सिली हुई जेबें आने से पहले लोग सिक्के और कीमती चीजें चमड़े या फिर कपड़े के छोटे पाउच में रखकर कमर पर बांधते थे या फिर बेल्ट से लटकाते थे. ये बाहरी बैग यूरोप और दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते थे.
कपड़ों में सिली हुई जेबें आने से पहले लोग सिक्के और कीमती चीजें चमड़े या फिर कपड़े के छोटे पाउच में रखकर कमर पर बांधते थे या फिर बेल्ट से लटकाते थे. ये बाहरी बैग यूरोप और दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते थे.
Published at : 19 Jun 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
History Of Pockets Clothing History Clothing Evolution

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