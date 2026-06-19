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History Of Pockets: कपड़े में जेब लगाने का चलन कब से शुरू हुआ, जब नहीं थी पॉकेट तब पैसे कैसे रखते थे लोग?
History Of Pockets: जब पैंट या फिर शर्ट में जेब नहीं होती थी तब लोग जरूरी सामान रखने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते थे. आइए जानते हैं क्या है जेब का इतिहास.
History Of Pockets: आजकल जेबें कपड़ों का इतना आम हिस्सा बन चुकी हैं कि ज्यादातर लोग शायद ही कभी उनके इतिहास के बारे में सोचते हैं. चाहे जींस हो, शर्ट हो या फिर जैकेट जेब की वजह से हम आसानी से पैसे, चाबी, फोन और दूसरी जरूरी चीजें साथ ले जा पाते हैं. आइए जानते हैं कि कपड़े में जेब लगाने का चलन आखिर कब शुरू हुआ था और जब जेब नहीं थी तब पैसे कहां पर रखते थे लोग.
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Published at : 19 Jun 2026 04:07 PM (IST)
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