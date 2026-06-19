कपड़ों में सिली हुई जेबें आने से पहले लोग सिक्के और कीमती चीजें चमड़े या फिर कपड़े के छोटे पाउच में रखकर कमर पर बांधते थे या फिर बेल्ट से लटकाते थे. ये बाहरी बैग यूरोप और दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते थे.