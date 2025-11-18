1970 और 1990 के दशक के बीच मूंगफली और अंडे को पूरे भारत में चखने का एक खास व्यंजन माना जाने लगा. यह काफी सस्ता होता था और साथ ही आसानी से उपलब्ध भी था. इसी के साथ मूंगफली में विटामिन बी9 काफी ज्यादा मात्रा में होता है जो शराब के प्रभाव को कम करता है.