वैसे तो भारत कई मिसाइलों का निर्माण करता है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खास हथियारों के लिए आयात पर निर्भर है. इसके लिए भारत फ्रांस से मेटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइल का इस्तेमाल करता है. इसी तरह कई तरह के हथियार इजराइल और रूस जैसे देशों से भी आयात किए जाते हैं.