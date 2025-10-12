एक्सप्लोरर
Fighter Jet: फाइटर जेट की कौन-कौन सी चीजें नहीं बना पाता है भारत, इन्हें कहां से मंगवाता है?
Fighter Jet: भारत वक्त के साथ-साथ अपनी रक्षा शक्ति में इजाफा कर रहा है. लेकिन अभी भी भारत लड़ाकू विमान के कुछ पुर्जों का घरेलू निर्माण नहीं कर पाया है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
Fighter Jet: भारत ने पिछले कुछ सालों में रक्षा निर्माण में एक बड़ी प्रगति की है. स्वदेशी लड़ाकू विमानों के साथ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. लेकिन इन सबके बावजूद भी देश अभी भी आधुनिक लड़ाकू विमान के सभी महत्वपूर्ण पार्ट्स के निर्माण में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है. आइए जानते हैं कि भारत में अभी तक किन पुर्जों का घरेलू निर्माण नहीं हो पाया है और वे कहां से आते हैं.
Published at : 12 Oct 2025 05:44 PM (IST)
Tags :Fighter Jet Jet Engine India Defense
