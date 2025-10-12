हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Fighter Jet: फाइटर जेट की कौन-कौन सी चीजें नहीं बना पाता है भारत, इन्हें कहां से मंगवाता है?

Fighter Jet: फाइटर जेट की कौन-कौन सी चीजें नहीं बना पाता है भारत, इन्हें कहां से मंगवाता है?

Fighter Jet: भारत वक्त के साथ-साथ अपनी रक्षा शक्ति में इजाफा कर रहा है. लेकिन अभी भी भारत लड़ाकू विमान के कुछ पुर्जों का घरेलू निर्माण नहीं कर पाया है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 Oct 2025 05:44 PM (IST)
Fighter Jet: भारत वक्त के साथ-साथ अपनी रक्षा शक्ति में इजाफा कर रहा है. लेकिन अभी भी भारत लड़ाकू विमान के कुछ पुर्जों का घरेलू निर्माण नहीं कर पाया है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

Fighter Jet: भारत ने पिछले कुछ सालों में रक्षा निर्माण में एक बड़ी प्रगति की है. स्वदेशी लड़ाकू विमानों के साथ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. लेकिन इन सबके बावजूद भी देश अभी भी आधुनिक लड़ाकू विमान के सभी महत्वपूर्ण पार्ट्स के निर्माण में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है. आइए जानते हैं कि भारत में अभी तक किन पुर्जों का घरेलू निर्माण नहीं हो पाया है और वे कहां से आते हैं.

1/6
विमान के निर्माण में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती जेट का इंजन ही है. फिलहाल भारत अपने लड़ाकू विमान के लिए अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल करता है.
विमान के निर्माण में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती जेट का इंजन ही है. फिलहाल भारत अपने लड़ाकू विमान के लिए अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल करता है.
2/6
एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड ऐरे रडार दुश्मनों का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है. फिलहाल भारत इस प्रणाली के लिए अमेरिका, फ्रांस और इजरायल के ऊपर निर्भर है. हालांकि डीआरडीओ भविष्य के विमान के लिए अपना एईएसए विकसित कर रहा है.
एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड ऐरे रडार दुश्मनों का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है. फिलहाल भारत इस प्रणाली के लिए अमेरिका, फ्रांस और इजरायल के ऊपर निर्भर है. हालांकि डीआरडीओ भविष्य के विमान के लिए अपना एईएसए विकसित कर रहा है.
3/6
वैसे तो भारत कई मिसाइलों का निर्माण करता है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खास हथियारों के लिए आयात पर निर्भर है. इसके लिए भारत फ्रांस से मेटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइल का इस्तेमाल करता है. इसी तरह कई तरह के हथियार इजराइल और रूस जैसे देशों से भी आयात किए जाते हैं.
वैसे तो भारत कई मिसाइलों का निर्माण करता है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खास हथियारों के लिए आयात पर निर्भर है. इसके लिए भारत फ्रांस से मेटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइल का इस्तेमाल करता है. इसी तरह कई तरह के हथियार इजराइल और रूस जैसे देशों से भी आयात किए जाते हैं.
4/6
इंजेक्शन सीट आपात स्थिति में पायलटों की जान बचाने के लिए काम आती है. इसकी जटिल इंजीनियरिंग व सुरक्षा मानकों की वजह से भारत रूसी निर्माताओं पर निर्भर है.
इंजेक्शन सीट आपात स्थिति में पायलटों की जान बचाने के लिए काम आती है. इसकी जटिल इंजीनियरिंग व सुरक्षा मानकों की वजह से भारत रूसी निर्माताओं पर निर्भर है.
5/6
एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां संचार, नेविगेशन और रक्षा प्रतिवाद को नियंत्रित करते हैं. इसके लिए भारत अभी इजराइल, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर है.
एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां संचार, नेविगेशन और रक्षा प्रतिवाद को नियंत्रित करते हैं. इसके लिए भारत अभी इजराइल, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर है.
6/6
सभी चीजों को एक साथ एकीकृत करने के लिए जटिल सॉफ्टवेयर और सिमुलेशन उपकरणों की जरूरत होती है. भारत पश्चिमी साझेदारों से महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर सिस्टम आयात करता है. इसी के साथ स्वदेशी विकल्प भी विकसित करने के प्रयास किया जा रहे हैं.
सभी चीजों को एक साथ एकीकृत करने के लिए जटिल सॉफ्टवेयर और सिमुलेशन उपकरणों की जरूरत होती है. भारत पश्चिमी साझेदारों से महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर सिस्टम आयात करता है. इसी के साथ स्वदेशी विकल्प भी विकसित करने के प्रयास किया जा रहे हैं.
Published at : 12 Oct 2025 05:44 PM (IST)
Fighter Jet Jet Engine India Defense

