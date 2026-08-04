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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBillionaires Higher Taxes Demand : इस देश के अरबपति क्यों कर रहे ज्यादा टैक्स लगाने की मांग? जानें वजह

Billionaires Higher Taxes Demand : इस देश के अरबपति क्यों कर रहे ज्यादा टैक्स लगाने की मांग? जानें वजह

Billionaires Higher Taxes Demand : इस देश में कई अमीर लोगों ने खुद सरकार से कहा है कि उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए. उनका मानना है कि वे इस अतिरिक्त टैक्स का बोझ आसानी से उठा सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 04 Aug 2026 10:27 PM (IST)
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Billionaires Higher Taxes Demand : दुनियाभर में आमतौर पर लोग टैक्स कम करने की मांग करते हैं, लेकिन दुनिया के एक ऐसे देश भी है. जहां बड़ी संपत्ति रखने वाले लोगों की संख्या भी काफी है, वहीं इस देश में कई अमीर लोगों ने खुद सरकार से कहा है कि उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए. उनका मानना है कि वे इस अतिरिक्त टैक्स का बोझ आसानी से उठा सकते हैं और इससे देश में संपत्ति का बेहतर बंटवारा हो सकेगा. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस देश के अरबपति ज्यादा टैक्स लगाने की मांग क्यों कर रहे हैं. 

इस देश के अरबपति कर रहे ज्यादा टैक्स लगाने की मांग

ब्रिटेन के 120 बेहद अमीर लोगों ने नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम को एक खुला पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने सरकार से कहा है कि अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए. उनका कहना है कि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, वे अतिरिक्त टैक्स देने में सक्षम हैं.  इससे देश में संपत्ति का बेहतर बंटवारा हो सकेगा और आर्थिक असमानता को कम करने में मदद मिलेगी. 

अरबपति ज्यादा टैक्स लगाने की मांग क्यों कर रहे हैं?

पत्र में कहा गया है कि अगर अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है तो संपत्ति का वितरण बेहतर हो सकता है. उनका मानना है कि इससे समाज में बढ़ रही आर्थिक असमानता को कम करने में मदद मिलेगी और सरकार के पास भी अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे. 

पूर्व फुटबॉलर गैरी लाइनकर भी लिस्ट में शामिल

इस पत्र पर साइन करने वालों में पूर्व फुटबॉलर और टीवी प्रस्तोता गैरी लाइनकर भी शामिल हैं. बताया गया है कि उनकी कुल संपत्ति करीब 3 करोड़ पाउंड है. उन्होंने भी अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाने की मांग का सपोर्ट किया है. 

2 प्रतिशत टैक्स से सरकार को कितना फायदा होगा?

पत्र में यह भी दावा किया गया है कि अगर 1 करोड़ पाउंड से ज्यादा संपत्ति रखने वाले लोगों पर 2 प्रतिशत का टैक्स लगाया जाए, तो ब्रिटेन सरकार को हर साल करीब 24 अरब पाउंड की अतिरिक्त इनकम हो सकती है. 

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प्रधानमंत्री ने नहीं किया इनकार

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने अमीर लोगों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है. सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार नजर आ रही है. 

वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?

ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है. मंत्रालय का कहना है कि अगर लोग चाहें तो वे देश का राष्ट्रीय कर्ज कम करने के लिए सरकार को सीधे आर्थिक योगदान भी दे सकते हैं. 

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Published at : 04 Aug 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
Britain Tax Rules GK UK Billionaire Tax Demand Billionaire Tax High Demand
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