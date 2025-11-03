एक्सप्लोरर
बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप
Shampoo Invention: जिस शैंपू को आज हर कोई अपने बालों में लगाता है, उसका बीज दरअसल बिहार की धरती पर बोया गया था. चलिए एक नाई के बेटे की इस कहानी को जानते हैं.
सोचिए, अगर मैं कहूं कि जिस शैंपू से आज दुनिया अपने बाल धोती है, उसका जन्म बिहार में हुआ था, तो शायद पहले आपको यकीन न हो. लेकिन यह कोई मिथक नहीं, बल्कि इतिहास का दर्ज रिकॉर्ड है. कहानी है शेख दीन मोहम्मद की, जो पटना के एक नाई परिवार में पैदा हुए थे. उन्होंने न सिर्फ बालों की देखभाल का देसी नुस्खा खोजा, बल्कि उसे यूरोप तक पहुंचाया. ‘चंपी’ यानी सिर की मालिश को उन्होंने एक ऐसी कला बना दिया, जो आगे चलकर आधुनिक ‘शैंपू’ में तब्दील हो गई. यही वजह है कि आज दुनिया जिस शब्द का इस्तेमाल रोज करती है, उसकी जड़ें बिहार जुड़ी हैं.
Published at : 03 Nov 2025 12:28 PM (IST)
जनरल नॉलेज
