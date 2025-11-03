बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप

इसके बाद शेख दीन मोहम्मद ने ब्राइटन में 1814 में एक स्पा सेंटर खोला, जहां वे इंडियन मेडिकेटेड वेपोर बाथ देते थे. यह उस समय के यूरोप में बेहद चर्चित हुआ. इंग्लैंड की महारानी तक उनके क्लाइंट्स में शामिल थीं. उन्होंने भारतीय हर्बल फॉर्मूला और मसाज तकनीक को यूरोप में फैला दिया.