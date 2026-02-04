हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Country Without Internet: इस देश में अभी तक नहीं है इंटरनेट, फिर कैसे रखता है दूसरे देशों से संपर्क?

Country Without Internet: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर अभी तक भी इंटरनेट नहीं पहुंचा है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 04 Feb 2026 10:00 AM (IST)
Country Without Internet: ऐसी दुनिया में जहां पर वीडियो कॉल, इंस्टेंट मैसेज और हाई स्पीड इंटरनेट काफी आम बात है. वहीं एक ऐसा देश भी है जहां पर अभी भी इंटरनेट नहीं पहुंचा है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश और आखिर क्या है इसके पीछे की वजह.

इरिट्रिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आम जनता के लिए 3G, 4G या 5G जैसी मोबाइल डेटा सेवा पूरी तरह से मौजूद नहीं है. मोबाइल फोन सिर्फ बेसिक वॉइस कॉल या फिर एसएमएस तक ही सीमित है.
इंटरनेट एक्सेस ज्यादातर कुछ सरकारी मंजूरी वाले इंटरनेट कैफे तक ही सीमित है. यह कैफे ज्यादातर यहां की राजधानी में ही है. इन कैफे में भी स्पीड काफी धीमी है. इतना ही नहीं बल्कि यहां इंटरनेट इस्तेमाल करने में हर घंटे लगभग ₹100 का खर्च आ सकता है.
Published at : 04 Feb 2026 10:00 AM (IST)
Eritrea Internet Ban Countries Without Internet Communication In Eritrea

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Global Firepower Military Index 2026: अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
Global Firepower Military Index 2026: अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने एकसाथ कूदकर दी जान! 12, 14 और 16 थी उम्र, घर में पसरा मातम
गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने एकसाथ कूदकर दी जान! 12, 14 और 16 थी उम्र, घर में पसरा मातम
इंडिया
Weather Forecast: यूपी के 25 जिलों में बारिश संग ओले...IMD की चेतावनी, दिल्ली-पंजाब से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
यूपी के 25 जिलों में बारिश संग ओले...IMD की चेतावनी, दिल्ली-पंजाब से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
WPL 2026 Final Date, Venue: महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में भिड़ेंगी दिल्ली और बेंगलुरु, जानिए कब और कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग
महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में भिड़ेंगी दिल्ली और बेंगलुरु, जानिए कब और कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग
वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'फादर ऑफ डील' से विपक्ष की क्यों बढ़ी मुश्किल? | India US Trade Deal
Bharat Ki Baat: भारत-अमेरिका की डील...हो गई सील! | Rahul Gandhi | Congress Protest
Chitra Tripathi: किसानों के हित की गारंटी, डील से देगी BJP? | India US Trade Deal | US Tariff |Trump

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
