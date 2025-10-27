हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGold Reserves in India: भारत के इन राज्यों के पास है सबसे ज्यादा सोना, जमीन के नीचे छिपी है और अरबों की दौलत

Gold Reserves in India: भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है. आइए जानते हैं इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है और लिस्ट में शामिल बाकी सभी राज्यों के नाम.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 27 Oct 2025 06:43 PM (IST)
Gold Reserves in India:भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है. यहां की धरती के नीचे सोने के विशाल भंडार मौजूद हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं उन राज्यों के बारे में जिनके पास सबसे ज्यादा सोना है. आइए जानते हैं इस लिस्ट में किन राज्यों के नाम शामिल है.

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार इस सूची में सबसे ऊपर है. बिहार के जमुई जिले में 222.8 मिलियन टन स्वर्ण भंडार है. यह भारत का सबसे समृद्ध स्वर्ण भंडार है. हालांकि अभी यहां पर वाणिज्यिक खनन शुरू नहीं हुआ है लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह भंडार बिहार को भविष्य में भारत की सोने की अर्थव्यवस्था का केंद्र बना सकता है.
दूसरे स्थान पर राजस्थान है. राजस्थान में 125.9 मिलियन टन स्वर्ण भंडार है. बांसवाड़ा जिले के भुकिया जगपुरा स्वर्ण पट्टी राज्य का सबसे बड़ा स्वर्ण संपदा क्षेत्र है. हालांकि यहां पर खनन अभी भी प्रारंभिक चरण में है.
कर्नाटक तो दशकों से भारत के स्वर्ण उत्पादन की रीढ़ रहा है. कोलार स्वर्ण क्षेत्र और हट्टी स्वर्ण खदानों का घर होने की वजह से यहां लगभग 103 मिलियन टन स्वर्ण भंडार है. वैसे तो कोलार का संचालन बंद कर दिया गया है लेकिन हट्टी में अभी भी जरूरी मात्रा में स्वर्ण उत्पादन जारी है.
चौथे स्थान पर 15 मिलियन टन स्वर्ण भंडार के साथ आंध्र प्रदेश कायम है. अनंतपुर और चितूर जिले में काफी बड़ा स्वर्ण भंडार है.
पांचवें नंबर पर 13 मिलियन टन स्वर्ण भंडार के साथ उत्तर प्रदेश आता है. सोनभद्र जिला इस मामले में काफी मशहूर है.
पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्य भी बड़े स्वर्ण भंडार हैं. महाराष्ट्र में लगभग 1.6 मिलियन टन स्वर्ण भंडार है.
Published at : 27 Oct 2025 06:43 PM (IST)
Embed widget