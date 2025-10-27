भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार इस सूची में सबसे ऊपर है. बिहार के जमुई जिले में 222.8 मिलियन टन स्वर्ण भंडार है. यह भारत का सबसे समृद्ध स्वर्ण भंडार है. हालांकि अभी यहां पर वाणिज्यिक खनन शुरू नहीं हुआ है लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह भंडार बिहार को भविष्य में भारत की सोने की अर्थव्यवस्था का केंद्र बना सकता है.