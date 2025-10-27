एक्सप्लोरर
Gold Reserves in India: भारत के इन राज्यों के पास है सबसे ज्यादा सोना, जमीन के नीचे छिपी है और अरबों की दौलत
Gold Reserves in India: भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है. आइए जानते हैं इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है और लिस्ट में शामिल बाकी सभी राज्यों के नाम.
Gold Reserves in India:भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है. यहां की धरती के नीचे सोने के विशाल भंडार मौजूद हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं उन राज्यों के बारे में जिनके पास सबसे ज्यादा सोना है. आइए जानते हैं इस लिस्ट में किन राज्यों के नाम शामिल है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 27 Oct 2025 06:43 PM (IST)
Tags :Gold Reserves Gold Mining Indian Gold
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत के इन राज्यों के पास है सबसे ज्यादा सोना, जमीन के नीचे छिपी है और अरबों की दौलत
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां सजता है मियां-बीवी का बाजार, मंडी से दूल्हा-दुल्हन खरीदते हैं लोग; मां-बाप लगाते हैं बोली
जनरल नॉलेज
6 Photos
हवाई जहाज में सिर्फ केरोसिन ही क्यों डाला जाता है पैट्रोल या डीजल क्यों नहीं, जानें क्या है वजह
जनरल नॉलेज
6 Photos
आर्टिफिशियल रेन में क्या बाहर निकल सकते हैं, अगर इस बारिश में भीग गए तो क्या होगा?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
मोहम्मद शमी करेंगे वापसी! रणजी ट्रॉफी के बीच खास व्यक्ति से की मुलाकात; जानें क्या है अपडेट
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत के इन राज्यों के पास है सबसे ज्यादा सोना, जमीन के नीचे छिपी है और अरबों की दौलत
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां सजता है मियां-बीवी का बाजार, मंडी से दूल्हा-दुल्हन खरीदते हैं लोग; मां-बाप लगाते हैं बोली
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion