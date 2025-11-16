इस समुद्र में जिंदगी का नामो-निशान नहीं, फिर भी दुनिया क्यों है इसकी मुरीद?

इससे हर साल इसका जल स्तर कम होता जा रहा है. अगर यह प्रक्रिया जारी रही, तो भविष्य में यह सागर केवल इतिहास में ही रहेगा. दुनिया को यह सागर न सिर्फ अपनी रहस्यमयी और अद्भुत विशेषताओं के लिए आकर्षित करता है, बल्कि यह प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरण संरक्षण का भी सबक देता है.