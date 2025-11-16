एक्सप्लोरर
इस समुद्र में जिंदगी का नामो-निशान नहीं, फिर भी दुनिया क्यों है इसकी मुरीद?
दुनिया के इस सागर में जीवन नहीं है, फिर भी लोगों को अपनी ओर खींचता है. इसकी रहस्यमयी खारेपन और औषधीय गुण इसे हर साल लाखों की यात्रा का केंद्र बनाते हैं.
दुनिया का एक ऐसा सागर है, जहां न जीवन का नामो‑निशान, न मछली की हलचल, न पौधों की हरियाली. फिर भी लोग दूर-दूर से इसकी ओर खिंचे चले आते हैं. यह सागर रहस्यमयी गुणों के लिए जाना जाता है. इंसान इसमें डूब नहीं सकता बल्कि अपने आप ऊपर तैरता है. इसके पानी और मिट्टी में छिपे खनिज और तत्व लोगों को सालों से अपनी ओर आकर्षित करते हैं. आइए इसके बारे में जानें.
Published at : 16 Nov 2025 03:30 PM (IST)
