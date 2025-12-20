हॉलीवुड साई-फाई एक्शन एडवेंचर फिल्म ''अवतार फायर एंड ऐश' सिनेमाघरों में शुक्रवार को रिलीज हो गई है. फिल्म से ऑडियंस को बहुत उम्मीदें हैं. इसे लेकर लोगों में बहुत बज था. फैंस लंबे समय से इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे. ये इंतजार खत्म हुआ तो सबको लग रहा था कि अवतार की आंधी में रणवीर सिंह की धुरंधर उड़ जाएगी. मगर हुआ इसका उल्टा ही है.

जेम्स कैमरून की हॉलीवुड फिल्म अवतार की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. 19 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म के सामने आदित्य धर की इंडियन फिल्म धुरंधर टिकी थी. धुरंधर 15 दिन से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. ऑडियंस को लगा था कि अब धुरंधर की कमाई कम होती जाएगी. मगर ऐसा नहीं हुआ है बल्कि धुरंधर अवतार पर भारी पड़ गई है.

पहले दिन किया इतना कलेक्शन

शुरुआती ट्रेंड्स में 'अवतार फायर एंड ऐश' धुरंधर पर भारी पड़ती नजर आ रही थी. मगर धुरंधर ने आखिरी में पूरी बाजी पलट दी है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'अवतार फायर एंड ऐश' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ का कलेक्शन किया है जो आदित्य धर की धुरंधर के 15वें दिन के कलेक्शन से भी कम है.

बता दें ये अवतार फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है. इसके पहले के दो पार्ट इंडिया में हिट रहे हैं. अवतार ने हमेशा लंबे समय तक इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करके रखा है. फिल्म में एक गजब एहसास वाली नीली दुनिया के नीले प्राणियों के बारे में दिखाया गया है. एडवांस बुकिंग में फिल्म ने अच्छी कमाई की थी. वीकेंड पर ये आंकड़ा बढ़ने वाला है.

'अवतार फायर एंड ऐश' इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन पाती है या नहीं ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा मगर इंडियन फिल्म धुरंधर से पूरी टक्कर मिलने वाली है.

ये भी पढ़ें: Dhurandhar Box Office Day 15: 'धुरंधर' तो बस धुरंधर है, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म से टकरा गई, बॉक्स ऑफिस पर कहर जारी