नए लेबर कोड में कैसे तय होगी ग्रेच्युटी, एक साल नौकरी करके छोड़ देंगे तो कितना पैसा मिलेगा?

केंद्र सरकार ने 29 पुराने लेबर लॉज को मिलाकर चार नए कोड लागू कर दिए हैं. इन कोड्स के आने से देश के करोड़ों कर्मचारियों की ग्रेच्युटी से जुड़ी व्यवस्था पूरी तरह बदल गई है. पहले जहां ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल लगातार नौकरी करना अनिवार्य था, वहीं अब सिर्फ 1 साल की सेवा के बाद भी कर्मचारी इस सुविधा का हकदार होगा.