Unclimbed Mountain Kailash: माउंट एवरेस्ट तो कैलाश से ज्यादा ऊंचा है, फिर यहां कोई चढ़ क्यों नहीं पाता?
Unclimbed Mountain Kailash: माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और यहां पर पर्वतारोही आते रहते हैं. लेकिन कैलाश पर्वत जो इससे ऊंचाई में बहुत कम है उस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया. जानिए वजह.
Unclimbed Mountain Kailash: माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पर हर साल हजारों पर्वतारोही आते हैं. लेकिन इससे ऊंचाई में बहुत कम होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों कभी मनुष्य ने इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की.
Published at : 15 Nov 2025 02:44 PM (IST)
