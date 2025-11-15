कैलाश पर्वत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बॉन परंपराओं में काफी आध्यात्मिक महत्व रखता है. इसे भगवान शिव के निवास के रूप में पूजा जाता है. यही वजह है कि कैलाश पर चढ़ना अपवित्र माना जाता है और भारत और चीन दोनों ने ही धार्मिक भावनाओं के सम्मान में आधिकारिक तौर पर इस पर बैन लगाया हुआ है.