मौत बनकर आने वाली मिसाइल को हवा में कैसे ढेर करती है इंडियन नेवी, कितना घातक है डिफेंस सिस्टम?

आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों की संख्या से नहीं, बल्कि खतरे को भांपने और उसे रोकने की गति से जीते जाते हैं. भारतीय नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जैसे महत्वपूर्ण युद्धपोतों को बचाने के लिए एक बहु-स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया है. यदि दुश्मन कोई विमान, क्रूज मिसाइल या ड्रोन दागे, तो नौसेना का यह लेयर्ड सिस्टम उसे चार अलग-अलग दूरियों पर रोकने के लिए तैयार रहता है.