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मौत बनकर आने वाली मिसाइल को हवा में कैसे ढेर करती है इंडियन नेवी, कितना घातक है डिफेंस सिस्टम?
नौसेना का चार-स्तरीय सुरक्षा कवच, जिसमें Barak 8, Shtil-1, Barak 1 और AK-630 शामिल हैं. समुद्र में किसी भी हवाई हमले को विफल करने में सक्षम है. आइए भारतीय नेवी के डिफेंस सिस्टम के बारे में जानें.
समुद्र की लहरों के बीच तैरते भारतीय नौसेना के विशालकाय युद्धपोत केवल लोहे के ढांचे नहीं, बल्कि अभेद्य किले हैं. आधुनिक समुद्री युद्ध में, जहां दुश्मन मिसाइलें पलक झपकते ही मौत बनकर आती हैं, वहां नौसेना का लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसे अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जिसे भेदना नामुमकिन है. यह सुरक्षा तकनीक की वह पराकाष्ठा है जहां खतरे की पहचान से लेकर उसके पूरी तरह खात्मे तक, हर कदम पहले से ही तय और अचूक होता है.
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Published at : 22 Apr 2026 08:24 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion