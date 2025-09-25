भारत में किस शख्स ने कीं सबसे ज्यादा शादी? इनका रिकॉर्ड देखकर घूम जाएगा दिमाग

2021 में जिओना चाना का निधन 76 वर्ष की आयु में हुआ. उनके निधन के बाद पूरे मिजोरम और देशभर में उनके परिवार की चर्चा एक बार फिर से होने लगी थी. कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी उनके परिवार की अनोखी संरचना और जीवनशैली पर रिपोर्ट प्रकाशित की.