भारत में किस शख्स ने कीं सबसे ज्यादा शादी? इनका रिकॉर्ड देखकर घूम जाएगा दिमाग
भारत के मिजोरम के एक गांव में एक शख्स ऐसा है, जिसने 1-2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा शादियां की हैं. इस शख्स के घर में पत्नियां, बच्चे और पोते-पोतियों की गिनती किसी छोटे कस्बे जितनी थी.
भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य मिजोरम के बख्तवांग गांव से जुड़ा एक ऐसा नाम जिसने विश्व स्तर पर सुर्खियां बटोरीं, वह था जिओना चाना. उन्हें दुनिया के सबसे बड़े परिवार का मुखिया कहा जाता है. जिओना चाना का जीवन उनकी पारिवारिक संरचना और धार्मिक पृष्ठभूमि लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही. 2021 में उनके निधन के बाद भी उनका परिवार आज तक एक मिसाल और रहस्य की तरह देखा जाता है. चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
Published at : 25 Sep 2025 06:56 AM (IST)
