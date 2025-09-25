भारत में किस शख्स ने कीं सबसे ज्यादा शादी? इनका रिकॉर्ड देखकर घूम जाएगा दिमाग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत के मिजोरम के एक गांव में एक शख्स ऐसा है, जिसने 1-2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा शादियां की हैं. इस शख्स के घर में पत्नियां, बच्चे और पोते-पोतियों की गिनती किसी छोटे कस्बे जितनी थी.

By : निधि पाल  | Updated at : 25 Sep 2025 06:56 AM (IST)
भारत के मिजोरम के एक गांव में एक शख्स ऐसा है, जिसने 1-2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा शादियां की हैं. इस शख्स के घर में पत्नियां, बच्चे और पोते-पोतियों की गिनती किसी छोटे कस्बे जितनी थी.

भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य मिजोरम के बख्तवांग गांव से जुड़ा एक ऐसा नाम जिसने विश्व स्तर पर सुर्खियां बटोरीं, वह था जिओना चाना. उन्हें दुनिया के सबसे बड़े परिवार का मुखिया कहा जाता है. जिओना चाना का जीवन उनकी पारिवारिक संरचना और धार्मिक पृष्ठभूमि लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही. 2021 में उनके निधन के बाद भी उनका परिवार आज तक एक मिसाल और रहस्य की तरह देखा जाता है. चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

जिओना चाना का परिवार दुनिया में अपनी अनोखी संरचना के लिए जाना जाता है. उनके कुल 39 पत्नियां, 94 बच्चे और 33 पोते-पोतियां थीं. इस तरह उनका पूरा परिवार 180 से अधिक सदस्यों का था.
इतनी बड़ी संख्या में सदस्य होने के कारण उनके घर को अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा पारिवारिक घर कहा जाता था. उनका घर बख्तवांग गांव में एक विशाल चार मंजिला इमारत था, जिसमें लगभग 100 कमरे थे.
यहां हर पत्नी और बच्चों के लिए अलग-अलग कमरे बनाए गए थे. परिवार की दिनचर्या और घरेलू व्यवस्था एक छोटे से साम्राज्य जैसी थी, जिसमें जिम्मेदारियां बंटकर निभाई जाती थीं. परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर खेती, घरेलू कामकाज और व्यवसाय में हाथ बंटाते थे.
जिओना चाना केवल एक पारिवारिक मुखिया ही नहीं थे, बल्कि एक धार्मिक समूह के नेता भी थे. वे चाना पाव्ल नामक ईसाई संप्रदाय से जुड़े थे, जो बहुविवाह की अनुमति देता है.
यह संप्रदाय 20वीं सदी की शुरुआत में उनके दादा द्वारा स्थापित किया गया था और इसका पालन आज भी उनके अनुयायी करते हैं. इस संप्रदाय की मान्यता के अनुसार, बहुविवाह को ईश्वर की इच्छा माना जाता है और इसे सामाजिक व धार्मिक परंपरा का हिस्सा समझा जाता है.
2021 में जिओना चाना का निधन 76 वर्ष की आयु में हुआ. उनके निधन के बाद पूरे मिजोरम और देशभर में उनके परिवार की चर्चा एक बार फिर से होने लगी थी. कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी उनके परिवार की अनोखी संरचना और जीवनशैली पर रिपोर्ट प्रकाशित की.
जिओना चाना की कहानी केवल बहुविवाह या एक बड़े परिवार की नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक और धार्मिक परंपरा की भी झलक दिखाती है, जो भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में मौजूद है.
Published at : 25 Sep 2025 06:56 AM (IST)
Embed widget