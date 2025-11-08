हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
देश के किन शहरों में संडे को बंद रहते हैं बाजार? शॉपिंग तक नहीं कर पाते लोग

देश के किन शहरों में संडे को बंद रहते हैं बाजार? शॉपिंग तक नहीं कर पाते लोग

Sunday Market Close: देश के कई शहरों में रविवार को बाजार बंद रहना अब लोगों की सुविधा से ज्यादा परेशानी बन गया है. जब ऑनलाइन दुकानें खुली हैं, तब ऑफलाइन मार्केट में सन्नाटा क्यों है.

By : निधि पाल  | Updated at : 08 Nov 2025 12:39 PM (IST)
Sunday Market Close: देश के कई शहरों में रविवार को बाजार बंद रहना अब लोगों की सुविधा से ज्यादा परेशानी बन गया है. जब ऑनलाइन दुकानें खुली हैं, तब ऑफलाइन मार्केट में सन्नाटा क्यों है.

कल्पना कीजिए, हफ्ते भर की भागदौड़ के बाद रविवार को आप बाहर घूमने, खरीदारी करने या परिवार के साथ कुछ वक्त बिताने निकलें, लेकिन अचानक पता चले कि पूरा बाजार बंद है! दुकानें शटर डाउन, सड़कों पर सन्नाटा, और लोग मायूस होकर लौट रहे हैं. यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि देश के कई शहरों की हकीकत है जहां संडे के दिन बाजार पूरी तरह बंद रहते हैं. सवाल उठता है कि आखिर क्यों? जब रविवार छुट्टी का दिन है, तब लोग शॉपिंग नहीं, बल्कि बंद का सामना क्यों करते हैं?

भारत के कई बड़े और मध्यम शहरों में रविवार को दुकानों के बंद रहने की परंपरा आज भी जारी है. वजह है साप्ताहिक बंदी Weekly Off का नियम, जिसे प्रशासन और व्यापारी संघों ने सालों पहले लागू किया था.
भारत के कई बड़े और मध्यम शहरों में रविवार को दुकानों के बंद रहने की परंपरा आज भी जारी है. वजह है साप्ताहिक बंदी Weekly Off का नियम, जिसे प्रशासन और व्यापारी संघों ने सालों पहले लागू किया था.
यह नियम दुकानदारों और कर्मचारियों को एक दिन का आराम देने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह आराम, कई बार आम लोगों के लिए असुविधा बन जाता है, खासकर तब जब पूरा हफ्ता दफ्तर या काम में निकल जाता है और खरीदारी का वक्त सिर्फ रविवार को मिलता है.
यह नियम दुकानदारों और कर्मचारियों को एक दिन का आराम देने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह आराम, कई बार आम लोगों के लिए असुविधा बन जाता है, खासकर तब जब पूरा हफ्ता दफ्तर या काम में निकल जाता है और खरीदारी का वक्त सिर्फ रविवार को मिलता है.
दिल्ली में हर मार्केट का अलग साप्ताहिक अवकाश तय है. जैसे, करोल बाग में सोमवार को बाजार बंद रहता है, जबकि साउथ एक्सटेंशन और कनॉट प्लेस रविवार को खुले रहते हैं, लेकिन लाजपत नगर और कमला नगर में रविवार को शटर गिरा रहता है.
दिल्ली में हर मार्केट का अलग साप्ताहिक अवकाश तय है. जैसे, करोल बाग में सोमवार को बाजार बंद रहता है, जबकि साउथ एक्सटेंशन और कनॉट प्लेस रविवार को खुले रहते हैं, लेकिन लाजपत नगर और कमला नगर में रविवार को शटर गिरा रहता है.
लखनऊ में अमीनाबाद गुरुवार और हजरतगंज के कुछ पुराने बाजार रविवार को बंद रहते हैं. भोपाल में न्यू मार्केट और चौक क्षेत्र रविवार को बंद रहते हैं, जबकि इंदौर में सराफा और राजवाड़ा मार्केट रविवार को सन्नाटा ओढ़ लेते हैं.
लखनऊ में अमीनाबाद गुरुवार और हजरतगंज के कुछ पुराने बाजार रविवार को बंद रहते हैं. भोपाल में न्यू मार्केट और चौक क्षेत्र रविवार को बंद रहते हैं, जबकि इंदौर में सराफा और राजवाड़ा मार्केट रविवार को सन्नाटा ओढ़ लेते हैं.
वहीं हैदराबाद में स्थित जनरल बाजार और मोंडा मार्केट भी रविवार के दिन बंद रहता है. ऐसे में जिन लोगों का शनिवार और रविवार वीकऑफ होता है, उनको शॉपिंग के लिए बहुत दिक्कत होती है.
वहीं हैदराबाद में स्थित जनरल बाजार और मोंडा मार्केट भी रविवार के दिन बंद रहता है. ऐसे में जिन लोगों का शनिवार और रविवार वीकऑफ होता है, उनको शॉपिंग के लिए बहुत दिक्कत होती है.
हालांकि मॉल्स और मल्टीब्रांड स्टोर रविवार को खुले रहते हैं, लेकिन पारंपरिक बाजारों में साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन होता है.
हालांकि मॉल्स और मल्टीब्रांड स्टोर रविवार को खुले रहते हैं, लेकिन पारंपरिक बाजारों में साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन होता है.
कई दुकानदार मानते हैं कि अब यह नियम लचीला होना चाहिए, क्योंकि ई-कॉमर्स साइट्स और ऑनलाइन मार्केट रविवार को सबसे ज्यादा बिक्री करती हैं. इससे ऑफलाइन व्यापार को नुकसान होता है. आज के डिजिटल युग में जब ऑनलाइन शॉपिंग साइटें चौबीसों घंटे खुली रहती हैं, तब संडे बंद बाजार की परंपरा कुछ लोगों को पुरानी लगती है.
कई दुकानदार मानते हैं कि अब यह नियम लचीला होना चाहिए, क्योंकि ई-कॉमर्स साइट्स और ऑनलाइन मार्केट रविवार को सबसे ज्यादा बिक्री करती हैं. इससे ऑफलाइन व्यापार को नुकसान होता है. आज के डिजिटल युग में जब ऑनलाइन शॉपिंग साइटें चौबीसों घंटे खुली रहती हैं, तब संडे बंद बाजार की परंपरा कुछ लोगों को पुरानी लगती है.
Published at : 08 Nov 2025 12:38 PM (IST)
जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसी

