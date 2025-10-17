हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gold Necklace Price: 2 तोले का सोने का हार बनवाने पर कितना पड़ता है मेकिंग चार्ज, इतने ही ग्राम का सिक्का लें तो कितने का पड़ेगा?

Gold Necklace Price: 2 तोले का सोने का हार बनवाने पर कितना पड़ता है मेकिंग चार्ज, इतने ही ग्राम का सिक्का लें तो कितने का पड़ेगा?

Gold Necklace Price: दिवाली का त्योहार आने वाला है और धनतेरस पर सोने की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है. आइए जानते हैं कि दो तोले सोने का हार और दो तोले सोने के सिक्के के मूल्य में कितना फर्क होता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 17 Oct 2025 02:56 PM (IST)
Gold Necklace Price: दिवाली का त्योहार आने वाला है और धनतेरस पर सोने की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है. आइए जानते हैं कि दो तोले सोने का हार और दो तोले सोने के सिक्के के मूल्य में कितना फर्क होता है.

Gold Necklace Price: सोना निवेश और उपहार देने के लिए सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक है. धनतेरस और दीवाली जैसे त्योहारों के दौरान इसकी मांग और ज्यादा बढ़ जाती है. लेकिन इसी बीच क्या आपने कभी सोचा है कि दो तोले सोने के हार की कीमत दो तोले सोने के सिक्के की तुलना में कितनी होती है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

1/6
दो तोले का सोने का हार आमतौर पर 22 कैरेट सोने से बना होता है. इसी के साथ उसी वजन का सोने का सिक्का 24 कैरेट सोने से बना होता है. शुद्धता का यह अंतर प्रति ग्राम सोने की कीमत में बदलाव लाती है.
दो तोले का सोने का हार आमतौर पर 22 कैरेट सोने से बना होता है. इसी के साथ उसी वजन का सोने का सिक्का 24 कैरेट सोने से बना होता है. शुद्धता का यह अंतर प्रति ग्राम सोने की कीमत में बदलाव लाती है.
2/6
हार की कीमत को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारण है इसका निर्माण शुल्क. डिजाइन की जटिलता के आधार पर हार का निर्माण शुल्क सोने की कीमत के 5% से लेकर 30% तक हो सकता है. वही सिक्कों पर निर्माण शुल्क काफी कम होता है जो 3% से 11% के बीच ही आता है.
हार की कीमत को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारण है इसका निर्माण शुल्क. डिजाइन की जटिलता के आधार पर हार का निर्माण शुल्क सोने की कीमत के 5% से लेकर 30% तक हो सकता है. वही सिक्कों पर निर्माण शुल्क काफी कम होता है जो 3% से 11% के बीच ही आता है.
3/6
हार और सिक्के दोनों पर सोने की कीमत और निर्माण शुल्क सहित पूरी कीमत पर 3% का जीएसटी लगता है. हालांकि जीएसटी समान है, लेकिन हार पर यह कीमत ज्यादा नजर आती है क्योंकि इसमें निर्माण शुल्क भी ज्यादा होता है.
हार और सिक्के दोनों पर सोने की कीमत और निर्माण शुल्क सहित पूरी कीमत पर 3% का जीएसटी लगता है. हालांकि जीएसटी समान है, लेकिन हार पर यह कीमत ज्यादा नजर आती है क्योंकि इसमें निर्माण शुल्क भी ज्यादा होता है.
4/6
22 कैरेट सोने से बने दो तोले के हार की कुल कीमत निर्माण शुल्क और जीएसटी मिलाकर लगभग 3,58,000 के करीब होगी. वहीं दो तोले 24 कैरेट सोने के सिक्के की कीमत लगभग 3,57,000 के करीब होगी. यह शुद्ध होने के बावजूद थोड़ा सस्ता है.
22 कैरेट सोने से बने दो तोले के हार की कुल कीमत निर्माण शुल्क और जीएसटी मिलाकर लगभग 3,58,000 के करीब होगी. वहीं दो तोले 24 कैरेट सोने के सिक्के की कीमत लगभग 3,57,000 के करीब होगी. यह शुद्ध होने के बावजूद थोड़ा सस्ता है.
5/6
हार अगर दुबारा बेंचों तो उसका मूल्य आम तौर पर कम होता है क्योंकि निर्माण शुल्क वापस नहीं किया जाता. हालांकि सिक्के अपना पूरा सोने का मूल्य बनाए रखते हैं.
हार अगर दुबारा बेंचों तो उसका मूल्य आम तौर पर कम होता है क्योंकि निर्माण शुल्क वापस नहीं किया जाता. हालांकि सिक्के अपना पूरा सोने का मूल्य बनाए रखते हैं.
6/6
हार को सजावट और सौंदर्य के लिए खरीदा जाता है, जबकि सोने के सिक्के ज्यादातर निवेश के लिए खरीदे जाते हैं. कम निर्माण शुल्क और शुद्धता की वजह से सिक्के लंबे समय में अच्छा रिटर्न देते हैं.
हार को सजावट और सौंदर्य के लिए खरीदा जाता है, जबकि सोने के सिक्के ज्यादातर निवेश के लिए खरीदे जाते हैं. कम निर्माण शुल्क और शुद्धता की वजह से सिक्के लंबे समय में अच्छा रिटर्न देते हैं.
Published at : 17 Oct 2025 02:56 PM (IST)
Gold Price 2 Tola Gold 2 Tola Necklace

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
