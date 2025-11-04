मॉडर्न वॉन को आधिकारिक तौर पर 1962 में अपनाया गया था. हालांकि इसका इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के कोरिया से जुड़ा है. 1945 में जापानी कब्ज समाप्त होने के बाद मूल वॉन को अपनाया गया था लेकिन कोरियाई युद्ध के दौरान ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से इसे बदल दिया गया था.