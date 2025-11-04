हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Korean Currency: दक्षिण कोरिया में कितने हो जाते हैं भारत के 100000 रुपये, यहां 50 हजार कमाए तो कितनी हो जाएगी रकम?

Korean Currency: दक्षिण कोरिया में कितने हो जाते हैं भारत के 100000 रुपये, यहां 50 हजार कमाए तो कितनी हो जाएगी रकम?

Korean Currency: दक्षिण कोरिया की आधिकारिक मुद्रा को वॉन कहा जाता है. आइए जानते हैं कि भारत के ₹100000 कोरियाई वॉन में कितने होते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 04 Nov 2025 04:22 PM (IST)
Korean Currency: दक्षिण कोरिया की आधिकारिक मुद्रा को वॉन कहा जाता है. आइए जानते हैं कि भारत के ₹100000 कोरियाई वॉन में कितने होते हैं.

Korean Currency: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप दक्षिण कोरिया जाएं तो वहां आपके भारतीय रुपयों की क्या कीमत होगी? दोनों देश प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहे हैं. आइए जानते हैं कि भारत के ₹100000 दक्षिण कोरिया में कितने हो जाएंगे.

1/6
विनियम दर के मुताबिक एक भारतीय रुपया लगभग 16.21 दक्षिण कोरियाई वॉन के बराबर है. इसका मतलब है कि भारत के ₹100000 कोरिया में लगभग 16,21,448 वॉन के बराबर होंगे. इसी के साथ अगर आप कोरिया में 50000 वॉन कमाते हैं तो भारत में यह रकम 3083 रुपए होगी.
विनियम दर के मुताबिक एक भारतीय रुपया लगभग 16.21 दक्षिण कोरियाई वॉन के बराबर है. इसका मतलब है कि भारत के ₹100000 कोरिया में लगभग 16,21,448 वॉन के बराबर होंगे. इसी के साथ अगर आप कोरिया में 50000 वॉन कमाते हैं तो भारत में यह रकम 3083 रुपए होगी.
2/6
दक्षिण कोरियाई वॉन दक्षिण कोरिया की आधिकारिक मुद्रा है. इसे आइएसओ कोड KRW से दर्शाया जाता है. इस मुद्रा को सियोल स्थित बैंक ऑफ कोरिया जारी करता है.
दक्षिण कोरियाई वॉन दक्षिण कोरिया की आधिकारिक मुद्रा है. इसे आइएसओ कोड KRW से दर्शाया जाता है. इस मुद्रा को सियोल स्थित बैंक ऑफ कोरिया जारी करता है.
3/6
वॉन को सैद्धांतिक रूप से 100 जीन में बांटा गया है. हालांकि इन्फ्लेशन की वजह से अब दैनिक इस्तेमाल में जीन अप्रचलित हो गया है. दक्षिण कोरिया में हर तरह का लेन देन वॉन में ही किया जाता है.
वॉन को सैद्धांतिक रूप से 100 जीन में बांटा गया है. हालांकि इन्फ्लेशन की वजह से अब दैनिक इस्तेमाल में जीन अप्रचलित हो गया है. दक्षिण कोरिया में हर तरह का लेन देन वॉन में ही किया जाता है.
4/6
दक्षिण कोरिया में वॉन सिक्कों और बैंक नोट दोनों में उपलब्ध है. बैंक नोट में 1000, 5000, 10000 और 50000. इसी के साथ सिक्कों में 10, 50, 100 और 500.
दक्षिण कोरिया में वॉन सिक्कों और बैंक नोट दोनों में उपलब्ध है. बैंक नोट में 1000, 5000, 10000 और 50000. इसी के साथ सिक्कों में 10, 50, 100 और 500.
5/6
कोरियाई बैंक नोट अपनी एडवांस्ड जालसाजी रोधी तकनीक के लिए पहचाने जाते हैं. इसमें प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए होलोग्राफिक पट्टियां, रंग बदलने वाली स्याही, माइक्रो प्रिंटिंग और टेक्सचर वाली सतह शामिल है.
कोरियाई बैंक नोट अपनी एडवांस्ड जालसाजी रोधी तकनीक के लिए पहचाने जाते हैं. इसमें प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए होलोग्राफिक पट्टियां, रंग बदलने वाली स्याही, माइक्रो प्रिंटिंग और टेक्सचर वाली सतह शामिल है.
6/6
मॉडर्न वॉन को आधिकारिक तौर पर 1962 में अपनाया गया था. हालांकि इसका इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के कोरिया से जुड़ा है. 1945 में जापानी कब्ज समाप्त होने के बाद मूल वॉन को अपनाया गया था लेकिन कोरियाई युद्ध के दौरान ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से इसे बदल दिया गया था.
मॉडर्न वॉन को आधिकारिक तौर पर 1962 में अपनाया गया था. हालांकि इसका इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के कोरिया से जुड़ा है. 1945 में जापानी कब्ज समाप्त होने के बाद मूल वॉन को अपनाया गया था लेकिन कोरियाई युद्ध के दौरान ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से इसे बदल दिया गया था.
Published at : 04 Nov 2025 04:22 PM (IST)
Indian Rupee INR To KRW South Korean Won

Embed widget