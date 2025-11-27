हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
22, 18 या 14... 2 तोले की सोने की चेन कितने कैरेट में रहेगी मजबूत, कितना होगा खर्च?

22, 18 या 14... 2 तोले की सोने की चेन कितने कैरेट में रहेगी मजबूत, कितना होगा खर्च?

Gold Chain Price: सोने के दाम रोज घट-बढ़ रहे हैं. शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में सोने की खरीदारी भी जमकर हो रही है. आइए जानें कि 2 तोले की चेन के लिए कितने कैरेट सोना सही रहेगा.

By : निधि पाल  | Updated at : 27 Nov 2025 12:12 PM (IST)
Gold Chain Price: सोने के दाम रोज घट-बढ़ रहे हैं. शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में सोने की खरीदारी भी जमकर हो रही है. आइए जानें कि 2 तोले की चेन के लिए कितने कैरेट सोना सही रहेगा.

सोने की दुकान में चमकती चेनें आपको जितना लुभाती हैं, उतना ही उलझा देती हैं, आखिर कौन-सा कैरेट चुना जाए ताकि चेन न सिर्फ खूबसूरत दिखे, बल्कि सालों तक मजबूत भी बनी रहे? दो तोले की चेन लेने वालों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही घूमता है कि 22, 18 या 14 कैरेट में से कौन-सी चेन सबसे टिकाऊ होगी और किसमें खर्च जेब पर हल्का पड़ेगा. कीमत, टिकाऊपन और कैरेट का यह गणित हर खरीदार को सोचने पर मजबूर कर देता है.

भारत में सोना सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि भरोसे, निवेश और परंपरा का प्रतीक माना जाता है. खासकर महिलाओं के लिए कोई भी ज्वेलरी कलेक्शन तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक उसमें एक सुंदर सोने की चेन शामिल न हो.
भारत में सोना सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि भरोसे, निवेश और परंपरा का प्रतीक माना जाता है. खासकर महिलाओं के लिए कोई भी ज्वेलरी कलेक्शन तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक उसमें एक सुंदर सोने की चेन शामिल न हो.
लेकिन जब बात आती है 2 तोले की चेन खरीदने की, तो खरीदारों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि कौन-सा कैरेट चुनें कि चेन मजबूत भी रहे, कीमत भी ठीक पड़े और रोजाना पहनने पर भी जल्दी न घिसे?
लेकिन जब बात आती है 2 तोले की चेन खरीदने की, तो खरीदारों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि कौन-सा कैरेट चुनें कि चेन मजबूत भी रहे, कीमत भी ठीक पड़े और रोजाना पहनने पर भी जल्दी न घिसे?
सोने की चेन खरीदते समय 22, 18 और 14 कैरेट तीन प्रमुख विकल्प माने जाते हैं. इन तीनों का फर्क सिर्फ शुद्धता में नहीं, बल्कि मजबूती और टिकाऊपन में भी काफी बड़ा होता है.
सोने की चेन खरीदते समय 22, 18 और 14 कैरेट तीन प्रमुख विकल्प माने जाते हैं. इन तीनों का फर्क सिर्फ शुद्धता में नहीं, बल्कि मजबूती और टिकाऊपन में भी काफी बड़ा होता है.
चेन की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि सोने में अन्य धातुएं कितनी मिली हुई हैं. जितनी कम शुद्धता, उतनी अधिक कठोरता, यही विज्ञान है. 18 कैरेट सोना यानि 75% शुद्धता, यह सबसे संतुलित विकल्प माना जाता है.
चेन की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि सोने में अन्य धातुएं कितनी मिली हुई हैं. जितनी कम शुद्धता, उतनी अधिक कठोरता, यही विज्ञान है. 18 कैरेट सोना यानि 75% शुद्धता, यह सबसे संतुलित विकल्प माना जाता है.
75% सोना और 25% अन्य धातुएं इसे मजबूती, टिकाऊपन और रोजाना पहनने के लिहाज से बेहतरीन बनाती हैं. यह आसानी से मुड़ता या टूटता नहीं और अपनी चमक भी लंबे समय तक बनाए रखता है.
75% सोना और 25% अन्य धातुएं इसे मजबूती, टिकाऊपन और रोजाना पहनने के लिहाज से बेहतरीन बनाती हैं. यह आसानी से मुड़ता या टूटता नहीं और अपनी चमक भी लंबे समय तक बनाए रखता है.
14 कैरेट सोना 58% शुद्ध होता है. यह 18 कैरेट से भी अधिक मजबूत होता है, क्योंकि इसमें सोने की मात्रा कम और धातुओं की मात्रा अधिक होती है. हालांकि इसका रंग थोड़ा हल्का होता है, लेकिन मजबूती के मामले में यह रोजाना पहनने के लिए शानदार विकल्प है.
14 कैरेट सोना 58% शुद्ध होता है. यह 18 कैरेट से भी अधिक मजबूत होता है, क्योंकि इसमें सोने की मात्रा कम और धातुओं की मात्रा अधिक होती है. हालांकि इसका रंग थोड़ा हल्का होता है, लेकिन मजबूती के मामले में यह रोजाना पहनने के लिए शानदार विकल्प है.
22 कैरेट सोना यानि 91.6% शुद्धता. यह सबसे अधिक शुद्धता वाला सोना होता है. शुद्ध सोना नरम होता है, इसलिए 22 कैरेट की चेन जल्दी मुड़ सकती है या खरोंच खा सकती है. भारी डिजाइन या रोजाना पहनने के लिए यह उतना उपयोगी नहीं मानी जाती है.
22 कैरेट सोना यानि 91.6% शुद्धता. यह सबसे अधिक शुद्धता वाला सोना होता है. शुद्ध सोना नरम होता है, इसलिए 22 कैरेट की चेन जल्दी मुड़ सकती है या खरोंच खा सकती है. भारी डिजाइन या रोजाना पहनने के लिए यह उतना उपयोगी नहीं मानी जाती है.
2 तोले का वजन लगभग 23.3 ग्राम होता है. चेन की कीमत तीन चीजों पर निर्भर करती है, सोने का बाजार मूल्य, मेकिंग चार्ज और GST. अगर 22 कैरेट का रेट 7,150 रुपये प्रति ग्राम हो, 18 कैरेट 5,800 रुपये प्रति ग्राम हो, तो 22 कैरेट चेन की कीमत की बात करें तो सोना 7,150 × 23.3 = 1,66,295 रुपये, वहीं 15% मेकिंग 3% GST= 1,86,500 रुपये. 18 कैरेट चेन की कीमत की बात करें तो सोना 5,800 × 23.3 = 1,35,140 रुपये, 15% मेकिंग, 3% GST मिलाकर 1,61,000 रुपये.
2 तोले का वजन लगभग 23.3 ग्राम होता है. चेन की कीमत तीन चीजों पर निर्भर करती है, सोने का बाजार मूल्य, मेकिंग चार्ज और GST. अगर 22 कैरेट का रेट 7,150 रुपये प्रति ग्राम हो, 18 कैरेट 5,800 रुपये प्रति ग्राम हो, तो 22 कैरेट चेन की कीमत की बात करें तो सोना 7,150 × 23.3 = 1,66,295 रुपये, वहीं 15% मेकिंग 3% GST= 1,86,500 रुपये. 18 कैरेट चेन की कीमत की बात करें तो सोना 5,800 × 23.3 = 1,35,140 रुपये, 15% मेकिंग, 3% GST मिलाकर 1,61,000 रुपये.
Published at : 27 Nov 2025 12:11 PM (IST)
Gold Chain Price Gold Chain Making Charges Gold Chain Purity

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसी

