एक्सप्लोरर
22, 18 या 14... 2 तोले की सोने की चेन कितने कैरेट में रहेगी मजबूत, कितना होगा खर्च?
Gold Chain Price: सोने के दाम रोज घट-बढ़ रहे हैं. शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में सोने की खरीदारी भी जमकर हो रही है. आइए जानें कि 2 तोले की चेन के लिए कितने कैरेट सोना सही रहेगा.
सोने की दुकान में चमकती चेनें आपको जितना लुभाती हैं, उतना ही उलझा देती हैं, आखिर कौन-सा कैरेट चुना जाए ताकि चेन न सिर्फ खूबसूरत दिखे, बल्कि सालों तक मजबूत भी बनी रहे? दो तोले की चेन लेने वालों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही घूमता है कि 22, 18 या 14 कैरेट में से कौन-सी चेन सबसे टिकाऊ होगी और किसमें खर्च जेब पर हल्का पड़ेगा. कीमत, टिकाऊपन और कैरेट का यह गणित हर खरीदार को सोचने पर मजबूर कर देता है.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 27 Nov 2025 12:11 PM (IST)
जनरल नॉलेज
8 Photos
22, 18 या 14... 2 तोले की सोने की चेन कितने कैरेट में रहेगी मजबूत, कितना होगा खर्च?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितना कीमती होता है ज्वालामुखी का लावा, जानें किन-किन चीजों में होता है इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
7 Photos
सिर्फ 1 लाख में मिलेंगे हार-चूड़ी और झुमके, बेटी के लिए खरीदें इतने कैरेट की गोल्ड ज्वैलरी
जनरल नॉलेज
7 Photos
ताजमहल के सामने बना देश का सबसे लग्जरी होटल, एक रात रुकने का खर्च जानकर रह जाएंगे दंग
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
बिहार
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
विश्व
धुआं-धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग ने 44 को मार डाला, डरावने वीडियो आए सामने
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
Advertisement
जनरल नॉलेज
8 Photos
22, 18 या 14... 2 तोले की सोने की चेन कितने कैरेट में रहेगी मजबूत, कितना होगा खर्च?
एबीपी लाइव
Opinion