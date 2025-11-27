22, 18 या 14... 2 तोले की सोने की चेन कितने कैरेट में रहेगी मजबूत, कितना होगा खर्च?

2 तोले का वजन लगभग 23.3 ग्राम होता है. चेन की कीमत तीन चीजों पर निर्भर करती है, सोने का बाजार मूल्य, मेकिंग चार्ज और GST. अगर 22 कैरेट का रेट 7,150 रुपये प्रति ग्राम हो, 18 कैरेट 5,800 रुपये प्रति ग्राम हो, तो 22 कैरेट चेन की कीमत की बात करें तो सोना 7,150 × 23.3 = 1,66,295 रुपये, वहीं 15% मेकिंग 3% GST= 1,86,500 रुपये. 18 कैरेट चेन की कीमत की बात करें तो सोना 5,800 × 23.3 = 1,35,140 रुपये, 15% मेकिंग, 3% GST मिलाकर 1,61,000 रुपये.