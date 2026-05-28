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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBashir Badr Passed Away: मेरठ छोड़कर भोपाल क्यों चले गए थे बशीर बद्र, जानें क्यों जला दिया गया था उनका घर?

Bashir Badr Passed Away: मेरठ छोड़कर भोपाल क्यों चले गए थे बशीर बद्र, जानें क्यों जला दिया गया था उनका घर?

Bashir Badr Passed Away: मशहूर शायर डॉ. बशीर बद्र का निधन हो गया है. पहले वे मेरठ में रहते थे, लेकिन बाद में घर जलकर खाक हो जाने के कारण उन्होंने अपना आशियाना भोपाल में बसा लिया था.

By : निधि पाल | Updated at : 28 May 2026 03:40 PM (IST)
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  • प्रसिद्ध शायर डॉ. बशीर बद्र का हुआ निधन, पत्नी ने दी जानकारी.
  • 1987 के मेरठ दंगों में जला था शायर का आशियाना.
  • शहर छोड़कर भोपाल में बसाई नई जिंदगी, वहीं हुए मशहूर.
  • सरल भाषा में लिखीं गजलें, लोगों के दिलों पर करती हैं राज.

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, 

न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए…

मशहूर शायर डॉ. बशीर बद्र का आज निधन हो गया है. उनकी पत्नी राहत बद्र ने सोशल मीडिया पर इस दुखद खबर को साझा करते हुए दुआओं की गुजारिश की. बीते कई वर्षों से डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बशीर साहब ने मुशायरों से पूरी तरह दूरी बना ली थी. अपनी बेमिसाल शायरी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले बशीर साहब की जिंदगी में एक ऐसा भयानक मोड़ आया था, जिसने उन्हें अपना प्यारा शहर मेरठ छोड़ने पर मजबूर कर दिया. आइए जानते हैं उनके मेरठ से भोपाल जाने की दर्दनाक कहानी.

आम बोलचाल से बनाई खास पहचान

बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद (अब अयोध्या) में हुआ था. उनका गहरा नाता बरेली, मेरठ और फिर भोपाल से रहा. बशीर साहब ने उर्दू गजल को पारंपरिक और भारी-भरकम शब्दों के जाल से आजाद कराया था. उन्होंने अपनी शायरी में फारसी या अरबी के कठिन लफ्जों की जगह बेहद सरल और आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया. बशीर साहब की गजलें इतनी असरदार हैं कि देश के प्रधानमंत्री और बड़े नेता संसद में उनके शेरों को अक्सर पढ़ते हैं.

मेरठ कॉलेज में शानदार सफर

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद बशीर बद्र उत्तर प्रदेश के मशहूर मेरठ कॉलेज में उर्दू विभाग के अध्यक्ष बने. वह लगभग 17 वर्षों तक मेरठ में रहे और यहीं रहकर अपनी पहचान को नया मुकाम दिया. मेरठ में उनका एक बेहद खूबसूरत बंगला था, जहां उनकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई, नायाब किताबें, गजलें और यादों से भरी कई महत्वपूर्ण डायरियां बेहद महफूज रखी हुई थीं. वे मेरठ को अपना असल घर मानने लगे थे.

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दंगों की आग में जला मेरठ का आशियाना

साल 1987 के मेरठ दंगों ने बशीर बद्र की पूरी जिंदगी को तहस-नहस कर दिया. दंगाइयों की उग्र भीड़ ने उनके खूबसूरत घर को न सिर्फ बेरहमी से लूटा, बल्कि उसे आग के हवाले भी कर दिया. इस भयानक अग्निकांड में बशीर साहब का पूरा आशियाना, उनकी शैक्षणिक डिग्रियां और सबसे कीमती उनकी नायाब शायरी के पन्ने सब कुछ जलकर राख हो गए. इस खौफनाक मंजर और अपनी जीवनभर की पूंजी नष्ट होने से उन्हें गहरा सदमा लगा.

बशीर साहब का कालजयी शेर

इस दर्दनाक हादसे और घर जलने की पीड़ा ने बशीर बद्र को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था. इस गहरे दुख के कारण उन्होंने काफी समय के लिए लिखना भी छोड़ दिया था. दंगों के इसी दर्द और त्रासदी से उनका एक कालजयी शेर पैदा हुआ, जो आज भी मजहबी नफरत फैलाने वालों पर करारा तमाचा है–

लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,

तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।

मेरठ छोड़ भोपाल का रुख

मेरठ दंगों के बाद बशीर बद्र गहरे सदमे और गुमनामी में चले गए थे. उन्होंने कुछ वक्त बरेली में भी गुजारा, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा. इसके बाद अपने करीबी दोस्तों की सलाह पर उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रुख किया. भोपाल की शांत आबोहवा, सुरीली झीलों और वहां के अदबी (साहित्यिक) माहौल ने मेरठ में मिले उनके गहरे जख्मों पर धीरे-धीरे मरहम लगाने का काम किया और वे यहीं के होकर रह गए.

भोपाल में दोबारा शुरू हुई जिंदगी

भोपाल में बशीर साहब की मुलाकात डॉ. राहत से हुई, जो बाद में उनकी जीवनसंगिनी बनीं. डॉ. राहत ने बशीर साहब को मेरठ के उस खौफनाक सदमे से बाहर निकाला और उनकी जिंदगी को एक बार फिर पटरी पर लौटाया. भोपाल में उन्होंने अपना एक नया घर बसाया और फिर से कलम उठाई. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 28 May 2026 03:40 PM (IST)
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