मेरठ छोड़कर भोपाल क्यों चले गए थे बशीर बद्र, जानें क्यों जला दिया गया था उनका घर?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रसिद्ध शायर डॉ. बशीर बद्र का हुआ निधन, पत्नी ने दी जानकारी.

1987 के मेरठ दंगों में जला था शायर का आशियाना.

शहर छोड़कर भोपाल में बसाई नई जिंदगी, वहीं हुए मशहूर.

सरल भाषा में लिखीं गजलें, लोगों के दिलों पर करती हैं राज.

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,

न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए…

मशहूर शायर डॉ. बशीर बद्र का आज निधन हो गया है. उनकी पत्नी राहत बद्र ने सोशल मीडिया पर इस दुखद खबर को साझा करते हुए दुआओं की गुजारिश की. बीते कई वर्षों से डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बशीर साहब ने मुशायरों से पूरी तरह दूरी बना ली थी. अपनी बेमिसाल शायरी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले बशीर साहब की जिंदगी में एक ऐसा भयानक मोड़ आया था, जिसने उन्हें अपना प्यारा शहर मेरठ छोड़ने पर मजबूर कर दिया. आइए जानते हैं उनके मेरठ से भोपाल जाने की दर्दनाक कहानी.

आम बोलचाल से बनाई खास पहचान

बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद (अब अयोध्या) में हुआ था. उनका गहरा नाता बरेली, मेरठ और फिर भोपाल से रहा. बशीर साहब ने उर्दू गजल को पारंपरिक और भारी-भरकम शब्दों के जाल से आजाद कराया था. उन्होंने अपनी शायरी में फारसी या अरबी के कठिन लफ्जों की जगह बेहद सरल और आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया. बशीर साहब की गजलें इतनी असरदार हैं कि देश के प्रधानमंत्री और बड़े नेता संसद में उनके शेरों को अक्सर पढ़ते हैं.

मेरठ कॉलेज में शानदार सफर

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद बशीर बद्र उत्तर प्रदेश के मशहूर मेरठ कॉलेज में उर्दू विभाग के अध्यक्ष बने. वह लगभग 17 वर्षों तक मेरठ में रहे और यहीं रहकर अपनी पहचान को नया मुकाम दिया. मेरठ में उनका एक बेहद खूबसूरत बंगला था, जहां उनकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई, नायाब किताबें, गजलें और यादों से भरी कई महत्वपूर्ण डायरियां बेहद महफूज रखी हुई थीं. वे मेरठ को अपना असल घर मानने लगे थे.

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दंगों की आग में जला मेरठ का आशियाना

साल 1987 के मेरठ दंगों ने बशीर बद्र की पूरी जिंदगी को तहस-नहस कर दिया. दंगाइयों की उग्र भीड़ ने उनके खूबसूरत घर को न सिर्फ बेरहमी से लूटा, बल्कि उसे आग के हवाले भी कर दिया. इस भयानक अग्निकांड में बशीर साहब का पूरा आशियाना, उनकी शैक्षणिक डिग्रियां और सबसे कीमती उनकी नायाब शायरी के पन्ने सब कुछ जलकर राख हो गए. इस खौफनाक मंजर और अपनी जीवनभर की पूंजी नष्ट होने से उन्हें गहरा सदमा लगा.

बशीर साहब का कालजयी शेर

इस दर्दनाक हादसे और घर जलने की पीड़ा ने बशीर बद्र को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था. इस गहरे दुख के कारण उन्होंने काफी समय के लिए लिखना भी छोड़ दिया था. दंगों के इसी दर्द और त्रासदी से उनका एक कालजयी शेर पैदा हुआ, जो आज भी मजहबी नफरत फैलाने वालों पर करारा तमाचा है–

लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,

तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।

मेरठ छोड़ भोपाल का रुख

मेरठ दंगों के बाद बशीर बद्र गहरे सदमे और गुमनामी में चले गए थे. उन्होंने कुछ वक्त बरेली में भी गुजारा, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा. इसके बाद अपने करीबी दोस्तों की सलाह पर उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रुख किया. भोपाल की शांत आबोहवा, सुरीली झीलों और वहां के अदबी (साहित्यिक) माहौल ने मेरठ में मिले उनके गहरे जख्मों पर धीरे-धीरे मरहम लगाने का काम किया और वे यहीं के होकर रह गए.

भोपाल में दोबारा शुरू हुई जिंदगी

भोपाल में बशीर साहब की मुलाकात डॉ. राहत से हुई, जो बाद में उनकी जीवनसंगिनी बनीं. डॉ. राहत ने बशीर साहब को मेरठ के उस खौफनाक सदमे से बाहर निकाला और उनकी जिंदगी को एक बार फिर पटरी पर लौटाया. भोपाल में उन्होंने अपना एक नया घर बसाया और फिर से कलम उठाई.

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