कैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?

इस प्रयास के साथ कई चुनौतियां और खतरे भी जुड़े हैं. सबसे पहले, हम नहीं जानते कि पूरी तरह से यह काम करेगा या नहीं. इसके प्रभाव पूरी तरह अच्छे नहीं हैं. 2022 में मैक्सिको में एक स्टार्टअप कंपनी Make Sunsets ने दो बड़े गुब्बारे भेज कर सोलर जियोइंजीनियरिंग का परीक्षण किया, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग हुआ.