हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?

कैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?

What Is Solar Geoengineering: वैज्ञानिक अब धरती को खुद ठंडा करने की कोशिश में लगे हैं. सूरज की किरणों को वापस स्पेस में भेजकर ग्लोबल वार्मिंग कम करने का आइडिया किस हद तक कामयाब होगा, यह सवाल है.

By : निधि पाल  | Updated at : 25 Oct 2025 08:17 AM (IST)
What Is Solar Geoengineering: वैज्ञानिक अब धरती को खुद ठंडा करने की कोशिश में लगे हैं. सूरज की किरणों को वापस स्पेस में भेजकर ग्लोबल वार्मिंग कम करने का आइडिया किस हद तक कामयाब होगा, यह सवाल है.

धरती तेजी से गर्म हो रही है और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. इसी कारण दुनियाभर के वैज्ञानिक लगातार उपाय ढूंढ रहे हैं कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके. एक नया और चर्चा में चल रहा तरीका है सोलर जियोइंजीनियरिंग, जिसे लेकर वैज्ञानिक काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं. इस तकनीक के जरिए सूरज की किरणों को पृथ्वी तक आने से रोक कर, या उन्हें वापस स्पेस में भेज कर, धरती को ठंडा किया जा सकता है, लेकिन सूरज की रोशनी को रोकना कितना खतरनाक है, चलिए जानें.

1/7
सोलर जियोइंजीनियरिंग का विचार नया नहीं है. सबसे पहले 1992 में यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इसका जिक्र किया था.
सोलर जियोइंजीनियरिंग का विचार नया नहीं है. सबसे पहले 1992 में यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इसका जिक्र किया था.
2/7
वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया कि ज्वालामुखी विस्फोटों के समय जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) भर जाता है, तो पृथ्वी थोड़ी ठंडी हो जाती है. इसी विचार से इंसानों के लिए आर्टिफिशियल तरीकों का अध्ययन शुरू हुआ.
वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया कि ज्वालामुखी विस्फोटों के समय जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) भर जाता है, तो पृथ्वी थोड़ी ठंडी हो जाती है. इसी विचार से इंसानों के लिए आर्टिफिशियल तरीकों का अध्ययन शुरू हुआ.
3/7
तो सोलर जियोइंजीनियरिंग आखिर है क्या? इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप धरती को एक विशाल छत्रछाया दे रहे हैं जो सूरज की गर्मी को रोक दे. वैज्ञानिकों का कहना है कि छोटे-छोटे कणों या गैसों को हवा में छोड़ कर सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है.
तो सोलर जियोइंजीनियरिंग आखिर है क्या? इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप धरती को एक विशाल छत्रछाया दे रहे हैं जो सूरज की गर्मी को रोक दे. वैज्ञानिकों का कहना है कि छोटे-छोटे कणों या गैसों को हवा में छोड़ कर सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है.
4/7
या फिर स्पेस में बड़े शीशे जैसी संरचना लगाकर रेडिएशन को वापस स्पेस में भेजा जा सकता है. इसका उद्देश्य सिर्फ धरती को थोड़ी ठंडक देना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग और पिघलती बर्फ जैसी समस्याओं को रोका जा सके.
या फिर स्पेस में बड़े शीशे जैसी संरचना लगाकर रेडिएशन को वापस स्पेस में भेजा जा सकता है. इसका उद्देश्य सिर्फ धरती को थोड़ी ठंडक देना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग और पिघलती बर्फ जैसी समस्याओं को रोका जा सके.
5/7
इस प्रयास के साथ कई चुनौतियां और खतरे भी जुड़े हैं. सबसे पहले, हम नहीं जानते कि पूरी तरह से यह काम करेगा या नहीं. इसके प्रभाव पूरी तरह अच्छे नहीं हैं. 2022 में मैक्सिको में एक स्टार्टअप कंपनी Make Sunsets ने दो बड़े गुब्बारे भेज कर सोलर जियोइंजीनियरिंग का परीक्षण किया, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग हुआ.
इस प्रयास के साथ कई चुनौतियां और खतरे भी जुड़े हैं. सबसे पहले, हम नहीं जानते कि पूरी तरह से यह काम करेगा या नहीं. इसके प्रभाव पूरी तरह अच्छे नहीं हैं. 2022 में मैक्सिको में एक स्टार्टअप कंपनी Make Sunsets ने दो बड़े गुब्बारे भेज कर सोलर जियोइंजीनियरिंग का परीक्षण किया, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग हुआ.
6/7
हालांकि, मैक्सिको सरकार ने तुरंत इस प्रयोग पर रोक लगा दी, क्योंकि इसका वायुमंडल और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर हो सकता था. सल्फर डाइऑक्साइड अपने आप में जहरीली गैस है. अगर इसे हवा में लंबे समय तक रखा गया, तो नीला आसमान दिखना बंद हो जाएगा, सांस की बीमारियां बढ़ेंगी और ओजोन लेयर पर असर पड़ सकता है.
हालांकि, मैक्सिको सरकार ने तुरंत इस प्रयोग पर रोक लगा दी, क्योंकि इसका वायुमंडल और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर हो सकता था. सल्फर डाइऑक्साइड अपने आप में जहरीली गैस है. अगर इसे हवा में लंबे समय तक रखा गया, तो नीला आसमान दिखना बंद हो जाएगा, सांस की बीमारियां बढ़ेंगी और ओजोन लेयर पर असर पड़ सकता है.
7/7
यह परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती है. ओजोन पर असर होने से कैंसर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं. मेसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के अनुसार, यह तकनीक सूखा और अकाल जैसी प्राकृतिक समस्याओं को भी बढ़ा सकती है.
यह परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती है. ओजोन पर असर होने से कैंसर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं. मेसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के अनुसार, यह तकनीक सूखा और अकाल जैसी प्राकृतिक समस्याओं को भी बढ़ा सकती है.
Published at : 25 Oct 2025 08:17 AM (IST)
Tags :
Global Warming Solar Geoengineering Reflect Sunlight UV Protection

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'सिर्फ भारत की क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
'सिर्फ भारत की क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
इंडिया
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: सिडनी में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला
सिडनी में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
'बिहारी' Vs बाहरी..किस पर पड़ेगा भारी? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सिर्फ भारत की क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
'सिर्फ भारत की क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
इंडिया
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: सिडनी में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला
सिडनी में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला
ओटीटी
Lokah Chapter 1 Chandra OTT Release: 'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' अब ओटीटी पर उड़ाने आ रही गर्दा, रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' अब ओटीटी पर उड़ाने आ रही गर्दा, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद: मदरसे ने 13 साल की बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा, परिजनों ने की शिकायत
मुरादाबाद: मदरसे ने 13 साल की बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा, परिजनों ने की शिकायत
हेल्थ
mRNA Vaccine: कैंसर को भी मात देगी कोविड वैक्सीन? mRNA टेक्नोलॉजी से किए जा रहे चौंकाने वाले दावे
कैंसर को भी मात देगी कोविड वैक्सीन? mRNA टेक्नोलॉजी से किए जा रहे चौंकाने वाले दावे
जनरल नॉलेज
बच्चों के लिए अमृत पर बड़ों के लिए क्यों ‘जहर’ बन जाता है दूध, जानें क्या है इसका DNA कनेक्शन?
बच्चों के लिए अमृत पर बड़ों के लिए क्यों ‘जहर’ बन जाता है दूध, जानें क्या है इसका DNA कनेक्शन?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget