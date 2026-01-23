हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTwitter Name History: X होने से पहले कैसे मिला था ट्विटर को अपना नाम, जानें क्या है इसके पीछे की कहानी?

Twitter Name History: X होने से पहले कैसे मिला था ट्विटर को अपना नाम, जानें क्या है इसके पीछे की कहानी?

Twitter Name History: ट्विटर जिसे आज हम X के नाम से जानते हैं अपने नाम बदलने से पहले एक बड़े दौर से गुजरा है. आइए जानते हैं कैसे पड़ा था इसका नाम ट्विटर.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Jan 2026 07:00 AM (IST)
Twitter Name History: ट्विटर जिसे आज हम X के नाम से जानते हैं अपने नाम बदलने से पहले एक बड़े दौर से गुजरा है. आइए जानते हैं कैसे पड़ा था इसका नाम ट्विटर.

Twitter Name History: इससे पहले की यह बोल्ड और मिनिमलिस्ट X बने ट्विटर एक ऐसा नाम था जो शुरुआती सोशल मीडिया की आवाज, स्पीड और भावना से पूरी तरह मेल खाता था. लेकिन आपको बता दें कि इस प्लेटफार्म का असली नाम रैंडमली नहीं चुना गया था. आइए जानते हैं की ट्विटर नाम रखने के पीछे क्या कहानी है.

1/6
जब प्लेटफार्म पहली बार डेवलप किया गया था तो इसे twttr कहा जाता था. इसमें जानबूझकर वोवेल्स को हटा दिया गया था. यह नाम रखने का स्टाइल उस समय की पॉपुलर टेक सर्विसेज जैसे Flickr से इंस्पायर्ड था.
जब प्लेटफार्म पहली बार डेवलप किया गया था तो इसे twttr कहा जाता था. इसमें जानबूझकर वोवेल्स को हटा दिया गया था. यह नाम रखने का स्टाइल उस समय की पॉपुलर टेक सर्विसेज जैसे Flickr से इंस्पायर्ड था.
2/6
को फाउंडर जैक डोर्सी एक ऐसा नाम चाहते थे जो मैसेज आने पर फोन के बजने या वाइब्रेट होने का एहसास दे. वे एक ऐसा नाम रखना चाहते थे जो काफी फॉर्मल और भारी होने के बजाय तुरंत दिमाग में बैठ जाए और कैची हो.
को फाउंडर जैक डोर्सी एक ऐसा नाम चाहते थे जो मैसेज आने पर फोन के बजने या वाइब्रेट होने का एहसास दे. वे एक ऐसा नाम रखना चाहते थे जो काफी फॉर्मल और भारी होने के बजाय तुरंत दिमाग में बैठ जाए और कैची हो.
Published at : 23 Jan 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Jack Dorsey Twitter History Twitter Name

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
स्पोर्ट्स
ये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल
ये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
स्पोर्ट्स
ये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल
ये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
ट्रैवल
Republic Day Long Weekend 2026: 26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
यूटिलिटी
मोबाइल से कैसे चेक करें पीएम किसान योजना की लिस्ट, कब आएगी सम्मान निधि की 22वीं किस्त?
मोबाइल से कैसे चेक करें पीएम किसान योजना की लिस्ट, कब आएगी सम्मान निधि की 22वीं किस्त?
जनरल नॉलेज
India UAE Defence Deal: क्या भारत ने भी UAE संग कर ली पाकिस्तान-सऊदी अरब वाली डिफेंस डील, जान लीजिए अंतर?
क्या भारत ने भी UAE संग कर ली पाकिस्तान-सऊदी अरब वाली डिफेंस डील, जान लीजिए अंतर?
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget