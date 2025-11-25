ज्वालामुखी की राख का सबसे खतरनाक असर इंजनों पर होता है. राख के कण इंजन में प्रवेश करके उसकी गर्मी से पिघल जाते हैं. पिघलने के बाद वे टरबाइन ब्लेड्स पर चिपक जाते हैं और इंजन का वायु प्रवाह रुक जाता है. ऐसी स्थिति में इंजन अचानक बंद हो सकता है और उड़ान के दौरान इंजन फेल होना किसी भी विमान के लिए सबसे भयावह स्थिति है.