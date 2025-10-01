आग का संबंध प्राचीनकाल से ही शुद्धि और विनाश से रहा है. वेदों और पुराणों में अग्नि को पवित्र करने वाली शक्ति बताया गया है. जब रावण का दहन होता है, तो इसका भाव यह होता है कि समाज से बुराई, पाप और नकारात्मकता को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए.