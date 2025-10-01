एक्सप्लोरर
Dussehra 2025: रावण का दहन ही क्यों होता है, पुतला क्यों नहीं फूंका जाता? जान लें कारण
Dussehra 2025: कल देशभर में दशहरा मनाया जाएगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दशहरे पर हम रावण का दहन क्यों करते हैं, पुतला क्यों नहीं फूंकते. आइए आज इसका भी कारण जानते हैं.
Dussehra 2025: भारत त्योहारों की परंपराओं और आस्थाओं का देश है. हर पर्व अपने भीतर गहरी सीख और संदेश छुपाए हुए है. इन्हीं में से एक पर्व है विजयदशमी या दशहरा, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. इस दिन पूरे देश में रावण का दहन किया जाता है. कल दशहरा है और इस दिन रावण दहन होगा. ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर इसे रावण दहन ही क्यों कहा जाता है, पुतला फूंकना क्यों नहीं? चलिए जानें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 01 Oct 2025 07:07 PM (IST)
Tags :Dussehra Ravana Dahan Dussehra 2025
जनरल नॉलेज
6 Photos
कोरोना काल में खरीदी होती 5 किलो चांदी तो आज अकाउंट में होते इतने, जान लें कितना होता मुनाफा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इन पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने दूसरे धर्म की लड़कियों से की है शादी, एक की बीवी तो है हिंदू
जनरल नॉलेज
6 Photos
न हिंदू-न मुस्लिम इस समुदाय के लोग रखते हैं दुनिया का सबसे कठिन व्रत, भारत से है नाता
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे
हरियाणा
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
इंडिया
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion