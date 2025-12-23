मिचेल स्टार्क एशेज सीरीज में छाए हुए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के शुरूआती 3 मैचों में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज 22 विकेट ले चुके हैं. स्टार्क के शानदार प्रदर्शन के चलते ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. वह दो बार 5 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं. उन्होंने पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट की पहली पारी में 7 विकेट लिए थे. ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे टेस्ट की पहली पारी में स्टार्क ने 6 विकेट चटकाए थे. इस प्रदर्शन के कारण उन्होंने पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज वकार यूनिस का 30 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है.

मिचेल स्टार्क 2025 में ऐसा करने वाले इकलौते गेंदबाज

मिचेल स्टार्क ने एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाए. इसी के साथ उनके साल 2025 में 51 टेस्ट विकेट हो गए हैं, वह ऐसा करने वाले इकलौते गेंदबाज हैं. अभी इस साल ऑस्ट्रेलिया का एक और टेस्ट (बॉक्सिंग डे टेस्ट) बचा है. यानी स्टार्क के पास इस नंबर को बढ़ाने का मौका है, लेकिन इससे पहले ही वह कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं. जारी साल (2025) में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट के मामले में दूसरे नंबर पर भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं, जिनके नाम 43 विकेट हैं.

स्टार्क ने रचा इतिहास

मिचेल स्टार्क ने 28.7 की स्ट्राइक रेट के साथ इस साल 50 विकेट लिए हैं. उन्होंने कैलेंडर ईयर में सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, 30 साल से ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वकार यूनिस के नाम था. 148 साल के टेस्ट इतिहास में स्टार्क कैलेंडर ईयर में सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट वाले गेंदबाज बन गए हैं.

वकार यूनिस ने ये रिकॉर्ड 1993 में बनाया था, जब उन्होंने 55 विकेट 29.5 की स्ट्राइक रेट के साथ लिए थे. सिर्फ वकार यूनिस और मिचेल स्टार्क ही हैं, जिन्होंने कैलेंडर ईयर में 50 या इससे ज्यादा विकेट 30 से कम की स्ट्राइक रेट के साथ लिए हैं.

अब इस मामले में स्टार्क से आगे सिर्फ इंग्लैंड के जॉर्ज लोहमन हैं, जिन्होंने 1886 में 18 के स्ट्राइक रेट के साथ 38 विकेट लिए थे. हालांकि वह उस साल 50 विकेट नहीं ले पाए थे, ऐसे में एक कैलेंडर ईयर में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट स्टार्क का है.

जसप्रीत बुमराह भी पहुंचे थे करीब

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी वकार यूनिस के इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचे थे. बुमराह ने 2024 में 71 टेस्ट विकेट लिए थे, उनका स्ट्राइक रेट 30.1 का रहा था. 2024 में ही इंग्लैंड के गस एटकिंसन ने 52 विकेट लिए थे, उनका स्ट्राइक रेट 35.6 का रहा था.