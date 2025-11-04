चिकन एक सफेद मांस होता है इस वजह से इसमें वसा की मात्रा काफी कम होती है. इसी के साथ यह मटन की तुलना में पचाने में काफी आसान होता है. हालांकि चिकन में अमीनो एसिड और प्रोटीन होते हैं जो शरीर की गंध को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं. इसका प्रभाव रेड मीट जितना तेज नहीं होता लेकिन बार-बार सेवन करने की वजह से आपके पसीने की गंध में थोड़ा बदलाव आ सकता है.