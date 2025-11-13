बिजली गिरने के दौरान हवाई जहाज सुरक्षित रहते हैं. इसकी मुख्य वजह है फैराडे केज प्रिंसिपल. दरअसल विमान का बाहरी शैल अल्युमिनियम या फिर कंडक्टिव कंपोजिट मैटेरियल से बना होता है. यह शैल जब बिजली गिरती है तो उससे उत्पन्न विद्युत धारा को अंदर जाने के बजाय बाहरी सतह पर प्रवाहित होने देता है. बिजली आमतौर पर एक बिंदु से प्रवेश करती है, धड़ के ऊपर से गुजरती है और दूसरे बिंदु से, आमतौर पर पूंछ के पास से बाहर निकल जाती है.