एक्सप्लोरर
Aircraft Safety: क्या बिजली कड़कने पर हवा में उड़ते विमान पर असर पड़ता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच
Aircraft Safety: क्या आपने कभी सोचा है की तूफानी बादलों के बीच जब हवाई जहाज उड़ता तब अगर विमान पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Aircraft Safety: तूफानी बादलों के बीच हवाई जहाज में बैठे खिड़की से बाहर देखना डरावना लग सकता है खासकर तब जब आसमान में बिजली चमक रही हो. ऐसे में एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि अगर किसी विमान पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 13 Nov 2025 10:18 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या बिजली कड़कने पर हवा में उड़ते विमान पर असर पड़ता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच
जनरल नॉलेज
6 Photos
इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोअर्स बनाने हैं तो कितने पैसे लगेंगे, कैसे होता है पेड प्रमोशन?
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस एंगल से चलाएंगे बल्ला तो हर बार लगेगा छक्का, धाकड़ बैटर्स के काम आएंगे ये टिप्स
जनरल नॉलेज
6 Photos
कुछ भी बात करते ही फोन पर क्यों दिखने लगते हैं उसके विज्ञापन, क्या सबकुछ सुनता है फोन?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या बिजली कड़कने पर हवा में उड़ते विमान पर असर पड़ता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच
जनरल नॉलेज
6 Photos
इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोअर्स बनाने हैं तो कितने पैसे लगेंगे, कैसे होता है पेड प्रमोशन?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion