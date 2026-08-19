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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: शादी वाले दिन पहुंचा दुल्हन का बॉयफ्रेंड, दूल्हे को दिखाई फोटो- फिर मचा बवाल

Video: शादी वाले दिन पहुंचा दुल्हन का बॉयफ्रेंड, दूल्हे को दिखाई फोटो- फिर मचा बवाल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हा शेरवानी पहने अपनी कार से उतरता है और वो दुल्हन को अपने साथ ले जाने की पूरी तैयारी में है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Aug 2026 12:25 PM (IST)
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शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें अगर थोड़ी भी शक की गुंजाइश हो तो रिश्ता ठीक से चल नहीं पाता और टूट जाता है. ऐसे में अगर लड़की या लड़के के अफेयर का पता पहले ही चल जाए तो मामला निपटाया जा सकता है. लेकिन कैसा हो कि बारात आ चुकी हो, पांडाल सज चुका हो और घर वालों का ढेर सारा पैसा दांव पर हो और अचानक आ धमके लड़की का बॉयफ्रेंड. ऐसा ही कुछ हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में, जहां बारात वाली शान को ही एक लड़का दूल्हे के सामने आ गया और कहने लगा कि वो उसकी दुल्हन का बॉयफ्रेंड है. इसके बाद जो हुआ आइए आपको बताते हैं.

शादी वाले दिन दूल्हे से मिला दुल्हन का बॉयफ्रेंड

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हा शेरवानी पहने अपनी कार से उतरता है और वो दुल्हन को अपने साथ ले जाने की पूरी तैयारी में है. इतने में दूल्हे का दोस्त वहां आता है और उससे कहता है कि तुझे किसी से मिलवाना है. इसके बाद दूल्हे के सामने एक लड़का और आता है और क्लेम करता है कि वो दुल्हन का काफी सालों से दोस्त है, इसके बाद दूल्हे को लगता है कि दुल्हन का कोई दोस्त होगा जो शादी अटैंड करने आया है.

 
 
 
 
 
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दूल्हे को दिखा दिए अपने और दुल्हन के फोटो और फिर...

जब दूल्हा समझ नहीं पाता तो दूल्हे का दोस्त उसे कहता है कि ये वो वाला दोस्त नहीं है, तू दोस्ती का मतलब समझा नहीं. इसके बाद दुल्हन का बॉयफ्रेंड दूल्हे को अपने और दुल्हन के कुछ फोटो दिखाता है. फोटो देखते ही दूल्हा का दिमाग खराब हो जाता है और वो घबराकर कहता है भाई तू पहले नहीं आ सकता था क्या? मेरे पिता का पैसा लग गया है और वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसके बाद दूल्हा सीधे दुल्हन के पास पहुंचता है और उसे अपने रिश्ते को लेकर बात करता है जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है.

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यूजर्स बोले, अच्छा हुआ भाई की जिंदगी खराब होने से बच गई

वीडियो को delhi24hours नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई की जिंदगी बच गई. एक और यूजर ने लिखा...ऐसी दुल्हन से तो किसी को शादी ही नहीं करनी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अच्छी स्क्रिप्ट है, एक्टिंग भी सभी ने अच्छी की है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 12:25 PM (IST)
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