मैटरनिटी लीव के दौरान जॉब से निकाल दे कंपनी तो क्या हैं कानूनी रास्ते? जानें नियम

Maternity Leave Rules: तमिलनाडु सरकार ने कामकाजी महिलाओं के हक में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाली मैटरनिटी लीव को 12 हफ्तों से बढ़ाकर पूरा 1 साल (365 दिन) कर दिया है. राज्य के मंत्री डी. सरथकुमार द्वारा विधानसभा में की गई इस घोषणा के बाद से मातृत्व अवकाश से जुड़े अधिकारों की देश भर में चर्चा छिड़ गई है. सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि इस छुट्टी के दौरान कोई कंपनी महिला कर्मचारी को नौकरी से निकाल दे तो क्या होगा. भारतीय कानून में महिलाओं के लिए मजबूत कानून मौजूद है.

मातृत्व अवकाश के दौरान बर्खास्तगी पर पूर्ण प्रतिबंध

भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act) की धारा 12 के अंतर्गत गर्भावस्था या लीव अवधि के दौरान किसी भी महिला कर्मचारी को नौकरी से निकालना संगीन अपराध माना गया है. यदि कोई कंपनी लीव मांगने या गर्भवती होने के आधार पर टर्मिनेशन लेटर जारी करती है, तो कानून की नजर में वह नोटिस पूरी तरह से अमान्य और शून्य होता है. नियोक्ता अपनी मर्जी से किसी महिला की सेवाएं ऐसे वक्त में समाप्त नहीं कर सकता है.

कंपनी को भुगतनी पड़ सकती है सजा

ऐसी परिस्थितियों में कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान रखा गया है. यदि कोई एम्प्लॉयर गैरकानूनी तरीके से महिला को निकालता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. दोषी पाए जाने पर कंपनी प्रबंधन को 3 महीने से लेकर 1 साल तक की सख्त जेल की सजा हो सकती है. इसके साथ ही अदालत कंपनी पर भारी आर्थिक जुर्माना भी लगा सकती है, ताकि कोई अन्य संस्थान ऐसा कदम उठाने की हिम्मत न करे.

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नौकरी से निकाले जाने पर भी मिलेगा पूरा वेतन

कानूनी सुरक्षा का दायरा केवल नौकरी बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक हितों की भी रक्षा करता है. अगर कोई संस्थान महिला कर्मचारी को गलत तरीके से निष्कासित कर देता है, तब भी कंपनी को उसकी पूरी मैटरनिटी लीव पीरियड की सैलरी देना ही पड़ेगा. उदाहरण के लिए, 26 हफ्तों का पूरा वेतन और उससे जुड़े सभी भत्ते महिला कर्मचारी को हर हाल में दिए जाएंगे, चाहे उसे कागजों पर कंपनी से बाहर ही क्यों न कर दिया गया हो.

विवाद की स्थिति में महिला कर्मचारी के पास क्या हैं रास्ते?

यदि किसी महिला के साथ ऐसा अन्याय होता है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले अपने संस्थान के एचआर विभाग को लिखित में कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज कराएं. बात न बनने पर किसी विशेषज्ञ लेबर लॉ वकील के माध्यम से कंपनी को लीगल नोटिस भिजवाएं. इसके अलावा, राज्य या राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. क्षेत्रीय लेबर कमिश्नर कार्यालय, लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कराकर त्वरित न्याय पाया जा सकता है.





प्राइवेट और सरकारी नौकरी में मैटरनिटी लीव के नियम

मातृत्व लाभ कानून उन सभी सरकारी और निजी संस्थानों पर 100% लागू होता है, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं. पहले दो बच्चों के लिए 26 हफ्ते और तीसरे बच्चे या गोद लेने की स्थिति में 12 हफ्ते की सवैतनिक छुट्टी का नियम है. हालांकि, इस अधिकार का लाभ पाने के लिए महिला कर्मचारी का पिछले 12 महीनों के भीतर संबंधित संस्थान में कम से कम 80 दिन तक काम करना अनिवार्य होता है. दुर्भाग्य से, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की महिलाओं को अभी भी इन अधिकारों का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है.

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