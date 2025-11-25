पहाड़ों पर तो हमेशा चलती है ठंडी हवा, वहां क्यों नहीं जारी होती शीत लहर की चेतावनी?

इसी वजह से पहाड़ों की हवा सर्दियों में नहीं बल्कि सालभर ठंडी महसूस होती है. मौसम वैज्ञानिकों की भाषा में इसे प्राकृतिक तापमान वितरण कहा जाता है. दूसरी ओर, मैदानी इलाकों में यह स्थिति सामान्य नहीं होती है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों में जब न्यूनतम तापमान अचानक 10 डिग्री से नीचे गिर जाता है और सामान्य स्तर से 4-6 डिग्री कम हो जाता है, तो यह ‘असामान्य गिरावट’ मानी जाती है.