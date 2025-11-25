एक्सप्लोरर
पहाड़ों पर तो हमेशा चलती है ठंडी हवा, वहां क्यों नहीं जारी होती शीत लहर की चेतावनी?
No Cold Wave On Mountains: पहाड़ों की हड्डियां जमा देने वाली ठंड भी शीत लहर नहीं कहलाती, क्योंकि वह वहां की सामान्य पहचान है. जबकि मैदानी इलाकों में तापमान की मामूली गिरावट भी खतरा बन जाती है.
मैदानी इलाकों में ठंड का मौसम आ चुका है. यहां शीतलहर की हल्की आशंका भी लोगों की धड़कनें बढ़ा देती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां सालभर बर्फ जैसी ठंड चलती है, उन्हीं पहाड़ों पर कभी शीत लहर की चेतावनी जारी नहीं होती है, आखिर ऐसा क्यों है? क्या ऊंचाई पर ठंडी हवा कोई सामान्य मौसम नहीं बल्कि कोई अलग वैज्ञानिक रहस्य छुपाए बैठी है? इसके पीछे कोई ऐसा क्या नियम है जो आम लोगों को पता ही नहीं?
Published at : 25 Nov 2025 05:32 PM (IST)
पहाड़ों पर तो हमेशा चलती है ठंडी हवा, वहां क्यों नहीं जारी होती शीत लहर की चेतावनी?
ज्वालामुखी की राख हवाई जहाज के लिए कितनी खतरनाक, क्या-क्या हो सकती हैं दिक्कतें?
नए लेबर कोड में कैसे तय होगी ग्रेच्युटी, एक साल नौकरी करके छोड़ देंगे तो कितना पैसा मिलेगा?
इस शहर में रोजाना सुबह भगवान राम को सलामी देती है पुलिस, किसने शुरू की थी यह परंपरा?
कैसे चुने जाते हैं एयर शो में एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले पायलट, कैसे होता है सेलेक्शन?
भारत के इस स्टेशन से मिलती है दूसरे देश की ट्रेन, पाकिस्तान समझकर न होना कंफ्यूज
