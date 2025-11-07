एक्सप्लोरर
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पिछले कई सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. इस शो में अब तक कई कलाकार आए और कई गए. लेकिन, सभी ने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में अलग ही जगह बना ली.
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में पोपटलाल की क्रश की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना अब तो और भी ज्यादा ग्लैमसर हो चुकी हैं. लेकिन, बस उन्हें तीसरे मौके की तलाश है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Nov 2025 05:34 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
'अनुपमा' की समधन हैं बेहद पढ़ी-लिखीं, पढ़ाई पूरी करने के लिए एक्टिंग तक से ले लिया था ब्रेक
टेलीविजन
9 Photos
टीवी की 'नागिन' बनते ही प्रियंका ने ब्लैक आउटफिट में दिखाई कातिल अदाएं, दिल लूट लेंगी तस्वीरें
टेलीविजन
8 Photos
प्रिंस-युविका ने गुरु पर्व पर रिवील किया बेटी इकलीन का चेहरा, क्यूटनेस पर फिदा हुए फैंस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार
शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा
टेलीविजन
वीडियो शेयर कर माही विज ने दिया हेल्थ अपडेट, जाहिर किया अपना दुख
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion