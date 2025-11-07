हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनअब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश

अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पिछले कई सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. इस शो में अब तक कई कलाकार आए और कई गए. लेकिन, सभी ने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में अलग ही जगह बना ली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Nov 2025 05:35 PM (IST)
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पिछले कई सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. इस शो में अब तक कई कलाकार आए और कई गए. लेकिन, सभी ने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में अलग ही जगह बना ली.

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में पोपटलाल की क्रश की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना अब तो और भी ज्यादा ग्लैमसर हो चुकी हैं. लेकिन, बस उन्हें तीसरे मौके की तलाश है.

1/7
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पिछलेो 15-16 सालों से दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहा है. इस शो में कई कलाकरों की एंट्री और एग्जिट हो चुकी है. उन्हीं में से एक हैं दीप्ति साधवानी.
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पिछलेो 15-16 सालों से दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहा है. इस शो में कई कलाकरों की एंट्री और एग्जिट हो चुकी है. उन्हीं में से एक हैं दीप्ति साधवानी.
2/7
दीप्ति साधवानी ने शो में पोपटलाल के क्रश की भूमिका निभाई थी. जब असित मोती को उनका काम पसंद आया तो उन्होंने एक्ट्रेस को गोकुल धाम सोसायटी में होने वाले क्रिकेट मैच के दौरान एंगरिंग करने का भी मौका दिया था.
दीप्ति साधवानी ने शो में पोपटलाल के क्रश की भूमिका निभाई थी. जब असित मोती को उनका काम पसंद आया तो उन्होंने एक्ट्रेस को गोकुल धाम सोसायटी में होने वाले क्रिकेट मैच के दौरान एंगरिंग करने का भी मौका दिया था.
3/7
Galatta India को दिए एक इंटरव्यू में दीप्ति साधवानी ने बताया कि जब उन्होंने करियर की शुरुआत की थी, तब तारक मेहता के लिए भी ऑडिशन दिया था.
Galatta India को दिए एक इंटरव्यू में दीप्ति साधवानी ने बताया कि जब उन्होंने करियर की शुरुआत की थी, तब तारक मेहता के लिए भी ऑडिशन दिया था.
4/7
ऑडिशन में पास होने के बाद दीप्ति साधवानी को एक रोल ऑफर हुआ जिसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 6 से 7 हजार रुपये चार्ज किए थे.
ऑडिशन में पास होने के बाद दीप्ति साधवानी को एक रोल ऑफर हुआ जिसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 6 से 7 हजार रुपये चार्ज किए थे.
5/7
दीप्ति साधवानी ने बताया कि उन्होंने इस शो के लिए पूरी रात भी शूटिंग की. दो तरह का रोल निभाने के बाद तारक मेहता में उन्हें तीसरा मौका नहीं मिला.
दीप्ति साधवानी ने बताया कि उन्होंने इस शो के लिए पूरी रात भी शूटिंग की. दो तरह का रोल निभाने के बाद तारक मेहता में उन्हें तीसरा मौका नहीं मिला.
6/7
हालांकि, दीप्ति साधवानी अब टीवी पर नहीं बल्कि ओटीटी और फिल्मों पर फोकस कर रही हैं. वो फिल्मों और ओटीटी में काम पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं.
हालांकि, दीप्ति साधवानी अब टीवी पर नहीं बल्कि ओटीटी और फिल्मों पर फोकस कर रही हैं. वो फिल्मों और ओटीटी में काम पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं.
7/7
दीप्ति साधवानी ने कुछ वक्त पहले 17 किलो वजन भी कम किया था. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 4.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
दीप्ति साधवानी ने कुछ वक्त पहले 17 किलो वजन भी कम किया था. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 4.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
Published at : 07 Nov 2025 05:34 PM (IST)
Tags :
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Deepti Sadhwani

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार
शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा
शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा
टेलीविजन
माही विज ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट, बताया किस बात का है दुख, दोस्तों से लगाई ये गुहार
वीडियो शेयर कर माही विज ने दिया हेल्थ अपडेट, जाहिर किया अपना दुख
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Police ने Social Media के जरिए Online ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Bihar Election 2025:बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां । Breaking News
Bihar Election 2025: बिहार में आज दूसरे चरण के चुनवी प्रचार के लिए NDA और INDIA ALLIANCE करेंगे रैली
गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार
शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा
शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा
टेलीविजन
माही विज ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट, बताया किस बात का है दुख, दोस्तों से लगाई ये गुहार
वीडियो शेयर कर माही विज ने दिया हेल्थ अपडेट, जाहिर किया अपना दुख
क्रिकेट
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
जनरल नॉलेज
भारत का सबसे बड़ा दानवीर कौन, हर साल कितना पैसा कर देते हैं दान?
भारत का सबसे बड़ा दानवीर कौन, हर साल कितना पैसा कर देते हैं दान?
यूटिलिटी
दावत का न्योता कहीं खाली न कर दे आपका बैंक खाता, शादी का कार्ड भेजकर ऐसे ठगी कर रहे स्कैमर्स
दावत का न्योता कहीं खाली न कर दे आपका बैंक खाता, शादी का कार्ड भेजकर ऐसे ठगी कर रहे स्कैमर्स
नौकरी
80 हजार से ज्यादा सैलरी पाने का मौका, यहां निकली डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती
80 हजार से ज्यादा सैलरी पाने का मौका, यहां निकली डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget