सुबह-सुबह या रात के वक्त... कब सिर की चंपी करना ज्यादा फायदेमंद? जानें हकीकत

बालों में तेल लगाना भारतीय घरों में पीढ़ियों से चली आ रही आदत मानी जाती है. रविवार की चंपी हो या नहाने से पहले गर्म किया हुआ तेल यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि बालों की देखभाल का हिस्सा भी है. हालांकि आज भी लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि बालों में तेल लगाने का सही समय सुबह-सुबह है या रात का. ऐसी चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सुबह-सुबह या रात के वक्त कब सिर की चंपी करना ज्यादा फायदेमंद होता है.

बालों की ग्रोथ में क्यों जरूरी है ऑयलिंग?

तेल बालों को रातों-रात लंबा नहीं बना देता, लेकिन यह बालों के ग्रोथ के लिए जरूरी माहौल जरूर तैयार करता है. स्कैल्प पर हल्की मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाता है. इसके साथ ही तेल रूखापन कम करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है और टूटने-झड़ने की समस्या को कंट्रोल करता है. भारतीय मौसम, प्रदूषण, हार्ड वाटर, हिट स्टाइलिंग और तनाव जैसे कारणों के बीच ऑयलिंग को बेसिक हेयर केयर माना जाता है.

सुबह तेल लगाना जल्दी में रहने वालों के लिए ज्यादा सही

सुबह के वक्त तेल लगाना आमतौर पर नहाने से पहले 30 मिनट से 2 घंटे के लिए किया जाता है. यह तरीका उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है, जिन्हें रात में पसीना आता है, जिनकी स्कैल्प ऑयली रहती है या जो रात में तेल लगाकर सोने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं. सुबह की हल्की मालिश स्कैल्प को एक्टिव करती है और ब्लड फ्लो बढ़ाती है. इसके लिए नारियल, बादाम या हल्का आयुर्वेदिक तेल काफी होता है. हालांकि सुबह की ऑयलिंग में तेल को स्कैल्प पर ज्यादा देर तक रहने का समय नहीं मिलता. जिससे गहराई तक पोषण सीमित रह जाता है, साथ ही बाहर निकलने पर धूल-मिट्टी चिपकने का खतरा भी रहता है.

रात में तेल लगाना पुराना लेकिन असरदार तरीका

रात में तेल लगाना सबसे पारंपरिक और असरदार तरीका माना जाता है. इसमें तेल 6 से 8 घंटे तक स्कैल्प पर रहता है, जिससे उसे गहराई से पोषण मिलता है और रात के समय शरीर खुद रिपेयर मोड में होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और स्ट्रेस लेवल कम रहता है. सोने से पहले हल्की चंपी न सिर्फ बालों के लिए बल्कि अच्छी नींद के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है. यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतर है, जिन्हें हेयर थिनिंग, ड्राई स्कैल्प, डैंड्रफ या स्ट्रेस से जुड़ा हेयर फॉल झेलना पड़ रहा है. नारियल तेल, भृंगराज, हल्के तेल में मिलाया गया कैस्टर ऑयल इसके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है.

ऑयलिंग सुबह या रात में बालों के ग्रंथ के लिए क्या सही?

अगर बालों की ग्रोथ आपका मुख्य लक्ष्य है तो रात में तेल लगाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. तेल को ज्यादा समय मिलता है, स्कैल्प रिपेयर करता है और प्रदूषण का असर भी नहीं पड़ता. हालांकि अगर रात में तेल लगाने से खुजली, सिर दर्द या पिंपल्स की समस्या होती है तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है. ऐसे में नियमित सुबह की वॉल्यूम भी अच्छा ऑप्शन हो सकती है.

ये भी पढ़ें-History Of Plastic Surgery: कब शुरू हुआ था प्लास्टिक सर्जरी कराने का चलन, जानें पहले कैसे होता था यह?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator