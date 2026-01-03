हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलसुबह-सुबह या रात के वक्त... कब सिर की चंपी करना ज्यादा फायदेमंद? जानें हकीकत

सुबह-सुबह या रात के वक्त... कब सिर की चंपी करना ज्यादा फायदेमंद? जानें हकीकत

तेल बालों को रातों-रात लंबा नहीं बनाता लेकिन यह बालों के ग्रोथ के लिए सही माहौल तैयार करता है. स्कैल्प पर हल्की मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 03 Jan 2026 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

बालों में तेल लगाना भारतीय घरों में पीढ़ियों से चली आ रही आदत मानी जाती है. रविवार की चंपी हो या नहाने से पहले गर्म किया हुआ तेल यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि बालों की देखभाल का हिस्सा भी है. हालांकि आज भी लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि बालों में तेल लगाने का सही समय सुबह-सुबह है या रात का. ऐसी चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सुबह-सुबह या रात के वक्त कब सिर की चंपी करना ज्यादा फायदेमंद होता है. 

बालों की ग्रोथ में क्यों जरूरी है ऑयलिंग?

तेल बालों को रातों-रात लंबा नहीं बना देता, लेकिन यह बालों के ग्रोथ के लिए जरूरी माहौल जरूर तैयार करता है. स्कैल्प पर हल्की मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाता है. इसके साथ ही तेल रूखापन कम करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है और टूटने-झड़ने की समस्या को कंट्रोल करता है. भारतीय मौसम, प्रदूषण, हार्ड वाटर, हिट स्टाइलिंग और तनाव जैसे कारणों के बीच ऑयलिंग को बेसिक हेयर केयर माना जाता है. 

सुबह तेल लगाना जल्दी में रहने वालों के लिए ज्यादा सही 

सुबह के वक्त तेल लगाना आमतौर पर नहाने से पहले 30 मिनट से 2 घंटे के लिए किया जाता है. यह तरीका उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है, जिन्हें रात में पसीना आता है, जिनकी स्कैल्प ऑयली रहती है या जो रात में तेल लगाकर सोने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं. सुबह की हल्की मालिश स्कैल्प को एक्टिव करती है और ब्लड फ्लो बढ़ाती है. इसके लिए नारियल, बादाम या हल्का आयुर्वेदिक तेल काफी होता है. हालांकि सुबह की ऑयलिंग में तेल को स्कैल्प पर ज्यादा देर तक रहने का समय नहीं मिलता. जिससे गहराई तक पोषण सीमित रह जाता है, साथ ही बाहर निकलने पर धूल-मिट्टी चिपकने का खतरा भी रहता है.

रात में तेल लगाना पुराना लेकिन असरदार तरीका 

रात में तेल लगाना सबसे पारंपरिक और असरदार तरीका माना जाता है. इसमें तेल 6 से 8 घंटे तक स्कैल्प पर रहता है, जिससे उसे गहराई से पोषण मिलता है और रात के समय शरीर खुद रिपेयर मोड में होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और स्ट्रेस लेवल कम रहता है. सोने से पहले हल्की चंपी न सिर्फ बालों के लिए बल्कि अच्छी नींद के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है. यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतर है, जिन्हें हेयर थिनिंग, ड्राई स्कैल्प, डैंड्रफ या स्ट्रेस से जुड़ा हेयर फॉल झेलना पड़ रहा है. नारियल तेल, भृंगराज, हल्के तेल में मिलाया गया कैस्टर ऑयल इसके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है. 

ऑयलिंग सुबह या रात में बालों के ग्रंथ के लिए क्या सही?

अगर बालों की ग्रोथ आपका मुख्य लक्ष्य है तो रात में तेल लगाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. तेल को ज्यादा समय मिलता है, स्कैल्प रिपेयर करता है और प्रदूषण का असर भी नहीं पड़ता. हालांकि अगर रात में तेल लगाने से खुजली, सिर दर्द या पिंपल्स की समस्या होती है तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है. ऐसे में नियमित सुबह की वॉल्यूम भी अच्छा ऑप्शन हो सकती है. 

ये भी पढ़ें-History Of Plastic Surgery: कब शुरू हुआ था प्लास्टिक सर्जरी कराने का चलन, जानें पहले कैसे होता था यह?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 03 Jan 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Hair Oiling Benefits Best Time For Hair Oiling Head Massage Benefits
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में अखिलेश यादव का PDA पास होगा या फेल? मिशन-27 से पहले सपा ने शुरू किया ये खेल
यूपी में अखिलेश यादव का PDA पास होगा या फेल? मिशन-27 से पहले सपा ने शुरू किया ये खेल
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'घर कब आओगे' गाने पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने BSF के जवानों के साथ किया डांस, वीडियो वायरल
'घर कब आओगे' गाने पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने BSF के जवानों के साथ किया डांस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
Advertisement

वीडियोज

BCCI ने IPL Kolkata Knight Riders Team से Mustafizur Rahman को हटाने का दिया आदेश । Shahrukh Khan
Jabalpur में Jainसमाज पर अभद्र टिप्पणी के बाद मचा बवाल, लोगों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की
Russia से हटकर India का बड़ा दांव | Colombia से Crude Oil खरीद, Energy Strategy बदली | Paisa Live
Workers के लिए ऐतिहासिक सुधार | New Labour Codes में क्या बदलेगा? | Paisa Live
Jabalpur में उग्र भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, घटना के बाद इलाके पर तनाव का आसर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में अखिलेश यादव का PDA पास होगा या फेल? मिशन-27 से पहले सपा ने शुरू किया ये खेल
यूपी में अखिलेश यादव का PDA पास होगा या फेल? मिशन-27 से पहले सपा ने शुरू किया ये खेल
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'घर कब आओगे' गाने पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने BSF के जवानों के साथ किया डांस, वीडियो वायरल
'घर कब आओगे' गाने पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने BSF के जवानों के साथ किया डांस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
विश्व
अमेरिका में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, जाल बिछाकर ISIS से जुड़े शख्स को दबोचा
US में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, ISIS से जुड़े आरोपी को दबोचा
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
यूटिलिटी
पेंशन अपडेट के नाम पर 2.40 लाख की साइबर ठगी, भूलकर भी न करें ये गलतियां
पेंशन अपडेट के नाम पर 2.40 लाख की साइबर ठगी, भूलकर भी न करें ये गलतियां
हेल्थ
सही समय पर खाना क्यों है जरूरी, जानिए दिन और रात में खाने का सही टाइम और सेहत पर इसका असर
सही समय पर खाना क्यों है जरूरी, जानिए दिन और रात में खाने का सही टाइम और सेहत पर इसका असर
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget