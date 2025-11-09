एक्सप्लोरर
एक्ट्रेस से डिजाइनर बनीं रुबीना दिलैक, सास के दिए सल्वार-सूट से बनाई साड़ी, फिर दिए दिलकश पोज
Rubina Dilaik Desi Look:एक्ट्रेस रुबीना दिलैक एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल लुक को लेकर चर्चा में आ गई हैं. दरअसल एक्ट्रेस लेटेस्ट फोटोशूट में खुद की डिजाइन की गई ड्रेस मं इतराती हुई नजर आई.
टीवी की बॉस लेडी रुबीना दिलैक अपने शोज से ज्यादा लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों बटोरती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक ट्रेडिशनल ड्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. खास बात ये है कि ये ड्रेस एक्ट्रेस ने खुद ही बनाई है. इसलिए उनकी फोटोज तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.
Published at : 09 Nov 2025 05:01 PM (IST)
