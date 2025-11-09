हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक्ट्रेस से डिजाइनर बनीं रुबीना दिलैक, सास के दिए सल्वार-सूट से बनाई साड़ी, फिर दिए दिलकश पोज

एक्ट्रेस से डिजाइनर बनीं रुबीना दिलैक, सास के दिए सल्वार-सूट से बनाई साड़ी, फिर दिए दिलकश पोज

Rubina Dilaik Desi Look:एक्ट्रेस रुबीना दिलैक एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल लुक को लेकर चर्चा में आ गई हैं. दरअसल एक्ट्रेस लेटेस्ट फोटोशूट में खुद की डिजाइन की गई ड्रेस मं इतराती हुई नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 09 Nov 2025 05:01 PM (IST)
Rubina Dilaik Desi Look:एक्ट्रेस रुबीना दिलैक एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल लुक को लेकर चर्चा में आ गई हैं. दरअसल एक्ट्रेस लेटेस्ट फोटोशूट में खुद की डिजाइन की गई ड्रेस मं इतराती हुई नजर आई.

टीवी की बॉस लेडी रुबीना दिलैक अपने शोज से ज्यादा लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों बटोरती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक ट्रेडिशनल ड्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. खास बात ये है कि ये ड्रेस एक्ट्रेस ने खुद ही बनाई है. इसलिए उनकी फोटोज तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.

रुबीना दिलैक ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जो अब खूब चर्चा बटोर रही हैं. फैंस भी इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
रुबीना दिलैक ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जो अब खूब चर्चा बटोर रही हैं. फैंस भी इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
इन तस्वीरों में रुबीना का ट्रेडिशनल लुक देखने को मिल रहा है. उन्होंने वेलवेट के ब्लाउज के साथ सलवार-सूट को साड़ी की तरह पेयर किया है.
इन तस्वीरों में रुबीना का ट्रेडिशनल लुक देखने को मिल रहा है. उन्होंने वेलवेट के ब्लाउज के साथ सलवार-सूट को साड़ी की तरह पेयर किया है.
रुबीना ने अपना ये लुक साड़ी पर बेल्ट, ग्लोसी मेकअप और बालों में पोनीटेल बनाकर पूरा किया है. जिसमें वो खूब जच रही हैं.
रुबीना ने अपना ये लुक साड़ी पर बेल्ट, ग्लोसी मेकअप और बालों में पोनीटेल बनाकर पूरा किया है. जिसमें वो खूब जच रही हैं.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रुबीना ने कैप्शन में खास बात लिखी. एक्ट्रेस ने बताया,’ एक ज़ारा ड्रेस, करवा चौथ पर मेरी सास की गिफ्ट की हुई दो पीस सलवार कमीज़, और तीन दुपट्टे जिन्हें
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रुबीना ने कैप्शन में खास बात लिखी. एक्ट्रेस ने बताया,' एक ज़ारा ड्रेस, करवा चौथ पर मेरी सास की गिफ्ट की हुई दो पीस सलवार कमीज़, और तीन दुपट्टे जिन्हें "50% डिस्काउंट वाला ब्लिंक इट से गोल्डन बेल्ट" से बांधा गया है...'
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ‘खैर! कोई भी डिज़ाइनर मेरे लिए लुक बनाने को तैयार नहीं था... इसलिए मैंने एक लुक बनाया..’ एक्ट्रेस की ये आउटफिट यूजर्स को खूब पसंद आ रही है.
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'खैर! कोई भी डिज़ाइनर मेरे लिए लुक बनाने को तैयार नहीं था... इसलिए मैंने एक लुक बनाया..' एक्ट्रेस की ये आउटफिट यूजर्स को खूब पसंद आ रही है.
रुबीना ने इन तस्वीरों को कुछ देर पहले ही शेयर किया है और इसपर अभी तक 30 हजार लाइक्स आ चुके हैं.
रुबीना ने इन तस्वीरों को कुछ देर पहले ही शेयर किया है और इसपर अभी तक 30 हजार लाइक्स आ चुके हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो रुबीना दिलैक इन दिनों अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ टीवी रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में नजर आ रही हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो रुबीना दिलैक इन दिनों अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ टीवी रिएलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं.
Published at : 09 Nov 2025 05:01 PM (IST)
Rubina Dilaik TV News Pati Patni Aur Panga

टेलीविजन फोटो गैलरी

