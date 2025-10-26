एक्सप्लोरर
झालमुरी से लेकर कांदा भजिया तक, मौनी रॉय के 'बदमाश' के मेन्यू में हैं ये डिशेज, लेकिन कीमत जान पकड़ लेंगे माथा
टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का हुस्न का जलवा बिखेरने वाली मौनी रॉय किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस सिर्फ एक्टिंग से ही नहीं बिजनेस से भी मोटा पैसा कमाती हैं.
मौनी रॉय के रेस्टोरेंट का नाम है बदमाश जिसके मेन्यू में फ्यूजन औक इंडियन फूड जैसे लजीज खाने की भरमार है. इतना ही नहीं इसमें बॉलीवु़ड का असली अंदाज भी शामिल है.
Published at : 26 Oct 2025 10:15 AM (IST)
