टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का हुस्न का जलवा बिखेरने वाली मौनी रॉय किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस सिर्फ एक्टिंग से ही नहीं बिजनेस से भी मोटा पैसा कमाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Oct 2025 10:15 AM (IST)
मौनी रॉय के रेस्टोरेंट का नाम है बदमाश जिसके मेन्यू में फ्यूजन औक इंडियन फूड जैसे लजीज खाने की भरमार है. इतना ही नहीं इसमें बॉलीवु़ड का असली अंदाज भी शामिल है.

जगमगाते बार से लेकर दीवारों, छतों और यहां तक कि लाइटों पर भी हरे-भरे पौखे और पत्तियां मौनी रॉय के रेस्टोरेंट बदमाश को बेहद की आकर्षक बनाते हैं.
एक रिपोर्ट में मौनी राय के रेस्टोरेंट बदमाश के कुछ सबसे फेमस खषाने की चीजों की कीमतों का खुलासा हुआ है. बता दें मेन्यू में ज्यादातर चीजें 300 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच है.
बता दें शाही टुकड़ा और गुलाब जामुन की कीमत 410 रुपये प्रति पीस है. रेस्टोरेंट में एवोकाडो भेल भी मिलता है, जिसकी कीमत 395 रुपये है.
मौनी रॉय ने IndianRetailer.com को बताया कि मुझे एवोकाडो और झालमुरी बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए हमने एवोकाडो भेल भी मेन्यू में रखा है.
मसाला पापड़, मसाला मूंगफली, क्रिस्पी कॉर्न और सेव पूरी जैसी चीजों की कीमत 295 रुपये प्रति पीस है. कांदा भजिया की कीमत 355 रुपये और झींगा से बने व्यंजन की कीमत लगभग 795 रुपये है.
तंदूरी रोटी 105 रुपये, नान 115 रुपये और अमृतसरी कुचला 145 रुपये में उपलब्ध है. मौनी ने बताया कि उन्हें भारतीय खाना बेहद पसंद है. ऐसे में जब भी ट्रैवल करती हैं तो हर जगह भारतीय रेस्टोरेंट ढूंढती हैं.
मौनी ने कहा कि हमारे यहां खासकर बेंगलुरु और मुंबई में उतने अच्छे भारतीय रेस्टोरेंट नहीं है. ऐसे में बदमाश जैसा कुछ शुरू करने के ये बहुत ही अच्छा मौका था.
Published at : 26 Oct 2025 10:15 AM (IST)
Mouni Roy

Photo Gallery

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

