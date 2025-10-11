हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकरवाचौथ पर भारती सिंह के चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, पिंक साड़ी में जीत लिया हर्ष का दिल

करवाचौथ पर भारती सिंह के चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, पिंक साड़ी में जीत लिया हर्ष का दिल

Bharti Singh Karwa Chauth 2025: कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. भारती ने करवाचौथ का व्रत रखा. उनका लुक वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Oct 2025 08:05 AM (IST)
Bharti Singh Karwa Chauth 2025: कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. भारती ने करवाचौथ का व्रत रखा. उनका लुक वायरल हो रहा है.

कॉमेडियन भारती सिंह हर त्योहार धूमधाम से मनाती हैं. उनका हर लुक सबसे अलग होता है. इस साल करवाचौथ के मौके पर भी भारती का लुक सबको खूब पसंद आ रहा है.

1/7
भारती सिंह करवाचौथ पर बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी.
भारती सिंह करवाचौथ पर बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी.
2/7
करवाचौथ पर भारती के चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ दिख रहा था. उनका लुक एकदम रॉयल था.
करवाचौथ पर भारती के चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ दिख रहा था. उनका लुक एकदम रॉयल था.
3/7
भारती ने पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी. उन्होंने इसके साथ हैवी नेकलेस पहना था और बन बनाया था.
भारती ने पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी. उन्होंने इसके साथ हैवी नेकलेस पहना था और बन बनाया था.
4/7
भारती के लुक में सबसे ज्यादा जिसने अटेंशन ली वो उनकी नोजपिन थी. उन्होंने महाराष्ट्रियन स्टाइल नोजपिन पहनी थी. जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थीं.
भारती के लुक में सबसे ज्यादा जिसने अटेंशन ली वो उनकी नोजपिन थी. उन्होंने महाराष्ट्रियन स्टाइल नोजपिन पहनी थी. जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थीं.
5/7
भारती के लुक की लोग तारीफ करते नहीं रुक रहे थे.
भारती के लुक की लोग तारीफ करते नहीं रुक रहे थे.
6/7
बता दें भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी है.
बता दें भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी है.
7/7
भारती ने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटो शेयर की थी. जिसे देखकर हर कोई चौंक गया था. भारती और हर्ष इन दिनों स्विट्जरलैंड में हैं और पूरी फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं.
भारती ने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटो शेयर की थी. जिसे देखकर हर कोई चौंक गया था. भारती और हर्ष इन दिनों स्विट्जरलैंड में हैं और पूरी फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं.
Published at : 11 Oct 2025 08:05 AM (IST)
Tags :
Bharti Singh Bharti Singh Pregnancy Karwa Chauth 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

करवा चौथ पर जुदाई की कसम, पति को बाय, प्रेमी का वेलकम
Road Rage: Coimbatore में कार ने स्कूटी वाले को रौंदा, रौंगटे खड़े कर देगा ये Video!
बंटेंगे तो कटेंगे SEASON 2! | Bihar Election 2025 | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: बंटेंगे तो कटेंगे... हर चुनाव में यही रटेंगे!
National Habit: पटना Metro से London तक, भारतीयों की पीक ने दुनिया में कराई थू-थू!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
टेलीविजन
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस हिना खान, पति ने दिया इतना महंगा तोहफा
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस, पति से मिला महंगा तोहफा
विश्व
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर बैन, तालिबान की जमकर आलोचना
अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर बैन, तालिबान की जमकर हुई आलोचना
ट्रेंडिंग
पति फोन पर लगा था और पत्नी ने लड़के के साथ...वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
पति फोन पर लगा था और पत्नी ने लड़के के साथ...वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
शिक्षा
UGC ने 37 विश्वविद्यालयों को दिया अल्टीमेटम, वेबसाइट पर जरूरी जानकारियां अपलोड न करने पर पड़ेगा बड़ा असर
UGC ने 37 विश्वविद्यालयों को दिया अल्टीमेटम, वेबसाइट पर जरूरी जानकारियां अपलोड न करने पर पड़ेगा बड़ा असर
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget