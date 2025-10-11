एक्सप्लोरर
करवाचौथ पर भारती सिंह के चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, पिंक साड़ी में जीत लिया हर्ष का दिल
Bharti Singh Karwa Chauth 2025: कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. भारती ने करवाचौथ का व्रत रखा. उनका लुक वायरल हो रहा है.
कॉमेडियन भारती सिंह हर त्योहार धूमधाम से मनाती हैं. उनका हर लुक सबसे अलग होता है. इस साल करवाचौथ के मौके पर भी भारती का लुक सबको खूब पसंद आ रहा है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 11 Oct 2025 08:05 AM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
करवाचौथ पर भारती सिंह के चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, पिंक साड़ी में जीत लिया हर्ष का दिल
टेलीविजन
10 Photos
टीवी की 'गुड्डन' हो गई हैं बेहद ग्लैमरस और सिजलिंग, इन 10 तस्वीरों में देखें हर एक अंदाज
टेलीविजन
7 Photos
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक
टेलीविजन
12 Photos
शिवांगी जोशी ने बहन की शादी की इनसाइड तस्वीरें की शेयर, दिखाईं वरमाला से जूता चुराई तक की हर रस्म
टेलीविजन
7 Photos
करवा चौथ 2025 पर टीवी की बहुओं ने हाथों में रचाई पिया के नाम की मेहंदी, देखें तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion