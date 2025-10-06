हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारती सिंह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, दूसरी बार मां बनने जा रही हैं कॉमेडियन

भारती सिंह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, दूसरी बार मां बनने जा रही हैं कॉमेडियन

Bharti Singh Second Pregnancy: कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. इस मौके पर हम आपको उनकी खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 10:23 PM (IST)
Bharti Singh Second Pregnancy: कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. इस मौके पर हम आपको उनकी खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं.

कॉमेडियन भारती सिंह अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं. ऐसे में हम आपको उनकी कुछ फोटोज दिखा रहे हैं जिनमें वो बला की हसीन लग रही हैं.

1/10
भारती सिंह ने फैंस के साथ अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी शेयरए की. वे एक तस्वीर में पति के साथ रोमांटिक पोज देते हुए बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.
भारती सिंह ने फैंस के साथ अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी शेयरए की. वे एक तस्वीर में पति के साथ रोमांटिक पोज देते हुए बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.
2/10
कॉमेडी की दुनिया की क्वीन भारती सिंह दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पति हर्ष लिंबाचिया के साथ फोटो शेयर करके फैंस के साथ खुशखबरी अनाउंस की.
कॉमेडी की दुनिया की क्वीन भारती सिंह दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पति हर्ष लिंबाचिया के साथ फोटो शेयर करके फैंस के साथ खुशखबरी अनाउंस की.
3/10
एक्ट्रेस फोटो में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. कॉमेडियन भारती सिंह का पहले से एक बेटा है, जिसे वे प्यार से गोला कहती हैं.
एक्ट्रेस फोटो में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. कॉमेडियन भारती सिंह का पहले से एक बेटा है, जिसे वे प्यार से गोला कहती हैं.
4/10
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने साल 2017 में शादी की थी. शादी के 5 साल बाद कपल ने अपने पहले बच्चे गोला यानी लक्ष्य का वेलकम किया था.
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने साल 2017 में शादी की थी. शादी के 5 साल बाद कपल ने अपने पहले बच्चे गोला यानी लक्ष्य का वेलकम किया था.
5/10
कपल के बेटे का जन्म 2022 में हुआ था. वे अक्सर इंस्टाग्राम पर बेटे का साथ अपने क्यूट वीडियो पोस्ट करती हैं.
कपल के बेटे का जन्म 2022 में हुआ था. वे अक्सर इंस्टाग्राम पर बेटे का साथ अपने क्यूट वीडियो पोस्ट करती हैं.
6/10
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के बेटे लक्ष्य लिंबाचिया ने भी अपने जल्द बड़े भाई बनने की एक्साइटमेंट जाहिर की है.
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के बेटे लक्ष्य लिंबाचिया ने भी अपने जल्द बड़े भाई बनने की एक्साइटमेंट जाहिर की है.
7/10
भारती की पोस्ट पर परिणीति चोपड़ा ने उन्हें बधाई दी. ईशा गु्प्ता ने दिलवाले इमोजी शेयर करके उन्हें शुभकामनाएं दीं.
भारती की पोस्ट पर परिणीति चोपड़ा ने उन्हें बधाई दी. ईशा गु्प्ता ने दिलवाले इमोजी शेयर करके उन्हें शुभकामनाएं दीं.
8/10
भारती कई दफा इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि उन्हें अब सिर्फ एक बेटी की चाहत है.
भारती कई दफा इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि उन्हें अब सिर्फ एक बेटी की चाहत है.
9/10
एक्ट्रेस के फैंस और सितारे पोस्ट पर कमेंट करके उन्हें शुभकामनाएं भेज रहे हैं.
एक्ट्रेस के फैंस और सितारे पोस्ट पर कमेंट करके उन्हें शुभकामनाएं भेज रहे हैं.
10/10
उन्होंने फोटो के साथ दिए कैप्शन में लिखा है, ‘हम दोबारा प्रेग्नेंट हैं.’
उन्होंने फोटो के साथ दिए कैप्शन में लिखा है, ‘हम दोबारा प्रेग्नेंट हैं.’
Published at : 06 Oct 2025 10:21 PM (IST)
Bharti Singh Second Pregnancy

Photo Gallery

