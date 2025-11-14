एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
बिग बॉस 19 ने फरहाना को बना दिया स्टार, इंस्टाग्राम पर बढ़ गए हैं इतने फॉलोअर्स
Farhana Bhat: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. शो में आने के बाद इंस्टाग्राम पर उनके काफी फॉलोवर्स बढ़ गए हैं आइए जानते हैं.
बिग बॉस 19 में कदम रखते ही फरहाना की किस्मत मानो पलट गई. शो में उनकी बेबाकी, चतुराई और दमदार गेम ने उन्हें रातों-रात सोशल मीडिया सेंसेशन बना दिया है. जहां घर के अंदर हर दिन उनका कोई न कोई मोमेंट वायरल होता है, वहीं बाहर इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 14 Nov 2025 11:42 AM (IST)
Tags :Bigg Boss Farhana Bhat
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
क्रिकेट
Live: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion