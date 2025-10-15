हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कभी थी टीवी की क्यूट चाइल्ड आर्टिस्ट, आज हैं स्टाइल आइकन, देखिए कितनी बदल गईं अवनीत कौर

कभी थी टीवी की क्यूट चाइल्ड आर्टिस्ट, आज हैं स्टाइल आइकन, देखिए कितनी बदल गईं अवनीत कौर

Avneet Kaur 10 Photos: अवनीत कौर अक्सर अपने स्टाइल और फैशन सेंस को लेकर सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अवनीत बचपन में कितनी क्यूट थी?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 10:05 AM (IST)
Avneet Kaur 10 Photos: अवनीत कौर अक्सर अपने स्टाइल और फैशन सेंस को लेकर सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अवनीत बचपन में कितनी क्यूट थी?

अवनीत कौर ने बहुत कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी. कभी अपने चाइल्डिश लुक से फैंस का दिल जीतने वाली अवनीत अब ग्लैमर और कॉन्फिडेंस का नया चेहरा बन चुकी हैं. आइए देखते हैं, कैसे सालों में उनका लुक पूरी तरह बदल गया.

1/9
अवनीत कौर ने 8 साल की छोटी सी उम्र में अपने करियर की शुरूआत की थी.
अवनीत कौर ने 8 साल की छोटी सी उम्र में अपने करियर की शुरूआत की थी.
2/9
अवनीत ने एक डांसर के रूप में अपना करियर शुरू किया. उन्होंने 'डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स' में भाग लिया था.
अवनीत ने एक डांसर के रूप में अपना करियर शुरू किया. उन्होंने 'डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स' में भाग लिया था.
3/9
अवनीत ने 'मेरी मां' शो से एक एक्ट्रेस के तौर पर एक्टिंग की शुरुआत की.
अवनीत ने 'मेरी मां' शो से एक एक्ट्रेस के तौर पर एक्टिंग की शुरुआत की.
4/9
इसके बाद उन्होंने कई टीवी शो जैसे 'चंद्र नंदिनी' और 'अलादीन - नाम तो सुना होगा' में काम किया, जिससे उन्हें काफी पहचान मिली.
इसके बाद उन्होंने कई टीवी शो जैसे 'चंद्र नंदिनी' और 'अलादीन - नाम तो सुना होगा' में काम किया, जिससे उन्हें काफी पहचान मिली.
5/9
टीवी शोज के अलावा अवनीत फिल्मों में भी नजर आई हैं. उन्होंने 'मर्दानी' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और 'टीकू वेड्स शेरू' जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएँ भी निभाई हैं.
टीवी शोज के अलावा अवनीत फिल्मों में भी नजर आई हैं. उन्होंने 'मर्दानी' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और 'टीकू वेड्स शेरू' जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएँ भी निभाई हैं.
6/9
बता दें कि अब अवनीत का लुक पहले से काफी ज्यादा बदल गया है.
बता दें कि अब अवनीत का लुक पहले से काफी ज्यादा बदल गया है.
7/9
आज अवनीत अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.
आज अवनीत अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.
8/9
उनकी हर तस्वीरें फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाती है.
उनकी हर तस्वीरें फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाती है.
9/9
अवनीत सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं.
अवनीत सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं.
Published at : 15 Oct 2025 10:05 AM (IST)
Tags :
Avneet Kaur

Photo Gallery

Embed widget